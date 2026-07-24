Tom Kaulitz ätzt gegen Jannik Kontalis: Jetzt schießt Bills Lover eiskalt zurück
Los Angeles (USA) - Fiese Anschuldigungen! Tom Kaulitz (36) ätzte in der dritten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" gegen Bills Flirt Jannik Kontalis (29). Jetzt schlägt Jannik eiskalt zurück.
Die Netflix-Kameras haben Tom und Bill Kaulitz (36) monatelang begleitet. Auch die Einweihung von Bills nagelneuem Pool war Thema in der Doku, die seit Donnerstag auf Netflix zu sehen ist.
Bill - großer Fan von deutschen Reality-Shows - lud prompt "Prominent getrennt"-Sternchen Jannik Kontalis (29) zu seiner Party ein. Trotz selbst auferlegtem "Pimmel-Detox" dauerte es nur ein paar Stunden, bis Jannik und Bill knutschend im Whirlpool saßen.
Doch Bills Zwilling Tom war davon alles andere als begeistert.
"Du brauchst mal einen Coach, der dir sagt, dass die ganzen Assis aus Deutschland, aus dem Trash-TV, schlechte Kandidaten sind", ätzte Tom, als Bill ihm von seinem neuesten Schwarm berichtet, "ich will meinen Familiennamen nicht in den Dreck gezogen wissen."
In der Sendung ist dann zu sehen, dass sich Tom umfangreich bei Kumpel Gühne über Jannik beschwert und sich bei der Pool-Party vehement weigert, auch nur mit ihm zu reden. Mehr als eine knappe Begrüßung und ein falsches Lächeln lässt er dem Mönchengladbacher nicht zukommen.
"Ich bin sehr gut im Interesse-Vorheucheln", verrät der Tokio-Hotel-Gitarrist.
Jannik Kontalis kontert gegen Tom Kaulitz: "Nimm den Stock ausm Arsch"
Jannik Kontalis zeigt sich geschockt über Toms Äußerungen in der Doku und findet jetzt klare Worte auf Instagram.
"Ich bin einfach so enttäuscht von Tom", erklärt der 29-Jährige, als er von Fans in einer Fragerunde auf die fiesen Anschuldigungen angesprochen wird.
"Jetzt zu sehen, wie er eigentlich die ganze Zeit von mir gedacht hat, ist [...] echt traurig. Mir immer in die Fresse gegrinst [...], aber hintenrum so was sagen", schießt das "Prominent getrennt"-Sternchen eiskalt zurück
Jannik verteidigt, dass Bill an seiner Seite immer glücklich gewesen sei. Er kritisiert außerdem, dass Tom ihn als "Assi aus Deutschland" bezeichnet und ihm die Anschuldigungen niemals ins Gesicht gesagt hatte.
"Nimm den Stock ausm Arsch und werd erwachsen. Man kann nicht jede Staffel jemanden zum Sündenbock machen", ätzt Jannik abschließend und spielt damit klar auf Bills Ex Marc Eggers (39) an.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Screenshot/Instagram/jannikkontalis