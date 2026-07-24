Tom Kaulitz ätzt gegen Jannik Kontalis: Jetzt schießt Bills Lover eiskalt zurück

Los Angeles (USA) - Fiese Anschuldigungen! Tom Kaulitz (36) ätzte in der dritten Staffel " Kaulitz & Kaulitz " gegen Bills Flirt Jannik Kontalis (29). Jetzt schlägt Jannik eiskalt zurück.

Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (36, l.) hält nichts von Bills Lover Jannik Kontalis (29). © Bildmontage: Christian Charisius/dpa, Screenshot/Instagram/jannikkontalis

Die Netflix-Kameras haben Tom und Bill Kaulitz (36) monatelang begleitet. Auch die Einweihung von Bills nagelneuem Pool war Thema in der Doku, die seit Donnerstag auf Netflix zu sehen ist.

Bill - großer Fan von deutschen Reality-Shows - lud prompt "Prominent getrennt"-Sternchen Jannik Kontalis (29) zu seiner Party ein. Trotz selbst auferlegtem "Pimmel-Detox" dauerte es nur ein paar Stunden, bis Jannik und Bill knutschend im Whirlpool saßen.

Doch Bills Zwilling Tom war davon alles andere als begeistert.

"Du brauchst mal einen Coach, der dir sagt, dass die ganzen Assis aus Deutschland, aus dem Trash-TV, schlechte Kandidaten sind", ätzte Tom, als Bill ihm von seinem neuesten Schwarm berichtet, "ich will meinen Familiennamen nicht in den Dreck gezogen wissen."

In der Sendung ist dann zu sehen, dass sich Tom umfangreich bei Kumpel Gühne über Jannik beschwert und sich bei der Pool-Party vehement weigert, auch nur mit ihm zu reden. Mehr als eine knappe Begrüßung und ein falsches Lächeln lässt er dem Mönchengladbacher nicht zukommen.

"Ich bin sehr gut im Interesse-Vorheucheln", verrät der Tokio-Hotel-Gitarrist.