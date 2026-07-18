Wenige Tage vor Release: Tom Kaulitz schämt sich für neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz"

Los Angeles (USA) - In wenigen Tagen geht die Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" über Deutschlands bekannteste Zwillinge in die dritte Runde. Doch kurz vor dem Release gibt es bei Tom Kaulitz (36) Bedenken.

Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (36) schämt sich für einige Szenen der dritten Staffel "Kaulitz & Kaulitz". © Christian Charisius/dpa

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" kommen die Twins wieder auf ihre Netflix-Sendung zu sprechen. Tom packt darin aus, dass er sich für einige Szenen aus der neuen Ausgabe schämt, besonders für Bill.

"Episode zwei finde ich ganz schön krass", erklärt der 36-Jährige. Wie bereits im Trailer für die neue Staffel zu sehen ist, fliegen zwischen den Kaulitz-Brüdern auch mindestens einmal ordentlich die Fetzen. "Da haben wir uns auch nicht mit Ruhm bekleckert", bemängelt Tom weiter.

Konkret würde es ihn stören, dass nun Außenstehende seinen Zwilling Bill "so hässlich" und beim "Ausflippen" sehen würden.

Streits, die in der Doku aufgezeichnet werden, beschäftigen Tom selbst nach der Ausstrahlung noch lange, erläutert er im Podcast weiter.