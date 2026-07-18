Wenige Tage vor Release: Tom Kaulitz schämt sich für neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz"
Los Angeles (USA) - In wenigen Tagen geht die Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" über Deutschlands bekannteste Zwillinge in die dritte Runde. Doch kurz vor dem Release gibt es bei Tom Kaulitz (36) Bedenken.
In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" kommen die Twins wieder auf ihre Netflix-Sendung zu sprechen. Tom packt darin aus, dass er sich für einige Szenen aus der neuen Ausgabe schämt, besonders für Bill.
"Episode zwei finde ich ganz schön krass", erklärt der 36-Jährige. Wie bereits im Trailer für die neue Staffel zu sehen ist, fliegen zwischen den Kaulitz-Brüdern auch mindestens einmal ordentlich die Fetzen. "Da haben wir uns auch nicht mit Ruhm bekleckert", bemängelt Tom weiter.
Konkret würde es ihn stören, dass nun Außenstehende seinen Zwilling Bill "so hässlich" und beim "Ausflippen" sehen würden.
Streits, die in der Doku aufgezeichnet werden, beschäftigen Tom selbst nach der Ausstrahlung noch lange, erläutert er im Podcast weiter.
Brisante Einblicke in die Dreharbeiten von "Kaulitz & Kaulitz"
Bill Kaulitz (36) hingegen sieht das Ganze nicht so eng. "Ich glaube da nicht so richtig dran, etwas zu bereuen", kontert der "Durch den Monsun"-Sänger. "Ich finde, das gehört doch dazu."
"Kaulitz & Kaulitz" regiert seit der ersten Staffel die Netflix-Charts - hauptsächlich wegen brisanten Einblicken in Bills Liebesleben und der lustigen Art der beliebten Twins. Für die Tokio-Hotel-Jungs steht aber auch Authentizität an erster Stelle.
Im Podcast packt Bill aus, dass sie "ungelogen noch nie" die Kameracrew verscheucht haben - selbst, wenn die Szenen sehr persönlich oder hitzig werden.
Auch der Streit, den Fans ab dem 23. Juli ansehen können, wurde aufgezeichnet. Hierbei soll die Crew sogar gefragt haben, ob Tom und Bill möchten, dass die Kameras ausgeschaltet werden sollen.
Bills Antwort: "Nein, haltet drauf!"
Titelfoto: Christian Charisius/dpa