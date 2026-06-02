Jetzt ist es raus: Dann geht die neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz" an den Start
Los Angeles (USA) - Das Warten hat (bald) ein Ende: Die dritte Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" über Deutschlands bekannteste Zwillinge geht an den Start. Jetzt steht das genaue Datum fest.
Am 23. Juli geht es mit Schampus und Glitzer wieder in die Hollywood Hills. Die Doku-Serie über die Tokio-Hotel-Twins Tom und Bill Kaulitz (beide 36) geht beim Streaming-Giganten Netflix bereits in die dritte Runde.
Die vorherigen Staffeln wurden üblicherweise im Juni veröffentlicht.
Bereits Anfang des Jahres gaben Bill und Tom in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aber bekannt, dass aufgrund der Fußball-WM der Launch der neuen Folgen etwas nach hinten verschoben wurde.
Für die Doku-Serie lassen sich die Zwillinge ein gutes Dreivierteljahr von den Kameras verfolgen - und ziehen dabei völlig blank!
In der kommenden Ausgabe dürfte es um Band-Zoff, witzige Alltags-Fails und auch um Bills Liebeleien, etwa mit dem Reality-Sternchen Jannik Kontalis (29), gehen. Wie Netflix mitteilte, rückt auch die Heimat der Jungs um Magdeburg in den Fokus.
Die ersten zwei Staffeln von "Kaulitz & Kaulitz" erfreuten sich größter Beliebtheit und verbrachten viele Wochen in den Netflix-Top-10.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa