Jetzt ist es raus: Dann geht die neue Staffel "Kaulitz & Kaulitz" an den Start

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die dritte Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" über Deutschlands bekannteste Zwillinge geht am 23. Juli an den Start.

Von Lena Schubert

Los Angeles (USA) - Das Warten hat (bald) ein Ende: Die dritte Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" über Deutschlands bekannteste Zwillinge geht an den Start. Jetzt steht das genaue Datum fest.

Die dritte Staffel der Netflix-Doku über Bill und Tom Kaulitz (beide 36) geht am 23. Juli an den Start.
Die dritte Staffel der Netflix-Doku über Bill und Tom Kaulitz (beide 36) geht am 23. Juli an den Start.  © Annette Riedl/dpa

Am 23. Juli geht es mit Schampus und Glitzer wieder in die Hollywood Hills. Die Doku-Serie über die Tokio-Hotel-Twins Tom und Bill Kaulitz (beide 36) geht beim Streaming-Giganten Netflix bereits in die dritte Runde.

Die vorherigen Staffeln wurden üblicherweise im Juni veröffentlicht.

Bereits Anfang des Jahres gaben Bill und Tom in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" aber bekannt, dass aufgrund der Fußball-WM der Launch der neuen Folgen etwas nach hinten verschoben wurde.

"Was soll ich denn in Leipzig?": Bill Kaulitz berichtet von Odyssee in Deutschland
Bill Kaulitz "Was soll ich denn in Leipzig?": Bill Kaulitz berichtet von Odyssee in Deutschland

Für die Doku-Serie lassen sich die Zwillinge ein gutes Dreivierteljahr von den Kameras verfolgen - und ziehen dabei völlig blank!

In der kommenden Ausgabe dürfte es um Band-Zoff, witzige Alltags-Fails und auch um Bills Liebeleien, etwa mit dem Reality-Sternchen Jannik Kontalis (29), gehen. Wie Netflix mitteilte, rückt auch die Heimat der Jungs um Magdeburg in den Fokus.

Die ersten zwei Staffeln von "Kaulitz & Kaulitz" erfreuten sich größter Beliebtheit und verbrachten viele Wochen in den Netflix-Top-10.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa

Mehr zum Thema Bill Kaulitz: