Tom Smothers ist tot: US-Comedy-Legende stirbt mit 86 Jahren

Der Comedian Tom Smothers (†86) erlag zu Weihnachten einem Krebsleiden. © Louis Lanzano/AP/dpa

Er sei am 26. Dezember einer Krebserkrankung erlegen, teilte das Kulturinstitut National Comedy Center am Mittwoch mit. Der aus New York stammende Künstler war mit seinem Bruder als singendes Duo The Smothers Brothers bekanntgeworden.

"Tom war nicht nur der liebevolle ältere Bruder, den sich jeder in seinem Leben wünscht, er war auch ein einzigartiger kreativer Partner", schrieb der 85-jährige Dick in einer Mitteilung.

Besonders erfolgreich waren die Brüder mit einer satirischen Show, die von 1967 bis 1969 beim Sender CBS lief und als Vorreiter späterer Stand-up- und Comedy-Klassiker wie "Saturday Night Live" gilt.

Darin kritisierten sie etwa den Vietnam-Krieg, verurteilten Rassismus oder machten sich über das politische Establishment lustig.