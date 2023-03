In aller Stille: Tommi Schmitt trifft sein Karnevals-Date im Wald

Köln - Sie galten als das Social-Media-Traumpaar, doch nach zwei Jahren endete die Liebe von Tommi Schmitt (34) und Caro Daur (27). An Karneval zeigte sich der Moderator und Podcaster erstmals mit einer neuen Freundin, und in dieser Beziehung scheint es ernst zu werden.

Der Kölner und die Schauspielerin waren am Sonntag spazieren - und zwar gemeinsam. Denn beide posteten bei Instagram eine Story, die einen Wald zeigen. In beiden Storys war es dasselbe Waldstück.

Aber es waren nicht die ersten Hinweise, die die beiden auf Instagram teilten. So zeigte die Schauspielerin am 11. Februar ein Foto mit Kölner Stadt-Silhouette und einem zerwühlten Bett und schrieb dazu: "Februar - so weit, so gut."

Eigentlich lebt Voss, die bei Instagram 40.000 Follower hat, in Berlin. Schon kurz nachdem bekannt wurde, dass Schmitt und Daur sich getrennt haben, likte der Moderator zahlreiche Fotos von Lea Zoe Voss.

Beim Kölner Karneval zeigte sich die 27-Jährige neben Schmitt auf einer Bank mit einer auffallend knallig roten Handtasche. Genau diese präsentierte die Schauspielerin dann auf einer Berlinale-Story. Auch dies hielt sie bei Instagram fest.