Tommi Schmitt mit hübscher Blondine in Köln gesichtet - sie ist nicht Caro Daur

Köln - Neue Liebesgerüchte um Tommi Schmitt (34): Der "Gemischtes Hack"-Star wurde in Köln an der Seite einer hübschen blonden Frau gesichtet. Dabei handelt es sich nicht um seine Ex-Freundin Caro Daur (27)!

Tommi Schmitt (34) und Caro Daur (27) sollen ihre Beziehung beendet haben. © Montage: Instagram/Tommi Schmitt, Instagram/Caro Daur

Schon seit Monaten halten sich die hartnäckigen Spekulationen um die mutmaßliche Trennung des deutschen Influencer-Traumpaars. Obwohl eine offizielle Bestätigung auch weiterhin ausbleiben dürfte, scheint das Liebes-Ende von Tommi und Caro spätestens jetzt besiegelte Sache zu sein.

So kursieren zurzeit Bilder im Netz, die den 34-jährigen Kölner an Karneval vertraut mit einer anderen Frau zeigen. Tommi sei am Rosenmontag zusammen mit ihr durchs belgische Viertel spaziert und habe auf einer Sitzbank den Arm um ihre Schultern gelegt, berichtet "Bild".

Während Fans den ZDFneo-Moderator nach einem Foto fragten, habe seine Begleiterin direkt daneben geduldig auf ihn gewartet. Dabei ist die Blondine offenbar ebenfalls keine Unbekannte!

Verschiedene Indizien deuten darauf hin, dass es sich bei Tommis Karnevals-Kumpanin um Schauspielerin Lea Zoe Voss (27) handelt.