Ehe-Krise bei Toni Garrn und Alex Pettyfer? Topmodel löscht alle Pärchen-Pics

Auch den Fans der "Victoria's Secret"-Schönheit blieb das vermeintliche Liebes-Aus nicht verborgen. Unter einem aktuellen Instagram-Posting sind mehrere entsprechende Kommentare zu lesen.

So fragt eine aufmerksame Followerin: "Has anyone else noticed how she doesn’t wear her engagement/wedding ring anymore?" (auf Deutsch: "Ist noch jemandem aufgefallen, dass sie ihren Verlobungs-/Ehering nicht mehr trägt?").

Die Zeichen sind also recht eindeutig: Irgendetwas scheint zwischen den einstigen Turteltauben vorgefallen zu sein.