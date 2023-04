Nach Ehe-Aus bei Toni Garrn: Jetzt plaudert Til Schweiger über ihren Ex!

Toni Garrn (30) hatte auf ihrem Instagram-Account ein Statement zur Trennung veröffentlicht. © Screenshot Instagram/tonigarrn, alexpettyfer (Bildmontage)

Einen Grund für die Scheidung nach nur knapp drei Jahren Ehe nannte Toni nicht. Im Sinne ihrer kleinen Tochter Luca (1) wolle sie weiter mit Alex befreundet bleiben, schrieb sie und bat ihre Follower darum, von weiteren Nachfragen abzusehen.

Wie die Bild-Zeitung nun aus dem Umfeld des Paares erfahren haben will, soll der "Magic Mike"-Star eine Affäre am Set zu dem neuen Guy-Ritchie-Film "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" gehabt haben. Als Toni davon erfahren haben soll, habe sie den Schlussstrich gezogen - so zumindest die Spekulationen.

Mit am Set war auch der deutsche Schauspieler Til Schweiger (59, "Keinohrhasen"), der ebenfalls eine Rolle in dem Zweiter-Weltkriegs-Film übernommen hat.

Er meldete sich nun zu der Trennung von Toni Garrn zu Wort und verriet, worüber er sich während der Dreharbeiten mit Alex Pettyfer unterhalten hatte ...