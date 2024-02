Tränen bei Preisverleihung: Betrunkener Pedro Pascal bekommt "eine Panikattacke"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Am gestrigen Samstag fand in der Stadt der Stars und Sternchen die "Screen Actors Guild Award"-Verleihung statt. Und die sorgte bei einem Prominenten für eine ordentliche Portion Überforderung.

Pedro Pascal (48) war sichtlich gerührt, als er die Auszeichnung entgegen nahm. © MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

So erschien Pedro Pascal (48) nicht nur völlig unvorbereitet auf der Bühne, um seine Dankesrede abzuhalten – zudem war er auch noch betrunken.

"Das ist falsch auf so vielen Ebenen", erklärte er, als er die Auszeichnung für seine herausragende Leistung in der Dramaserie "The Last of Us" entgegennahm.

Der 48-Jährige benötigte einige Sekunden, um seine Gedanken zu ordnen. Dann wandte er sich schließlich an das Publikum, um eine emotionale, wenn auch etwas ungeplante Ansprache zu halten.

"Oh verdammt, ich mache mich hier zum Deppen", verkündete er noch immer überrumpelt, bevor er begeistert "aber vielen Dank hierfür" rief. Die Auszeichnung sei für ihn eine "unglaublich verdammte Ehre".

Dann setzte er an, seinen Mitstreitern zu danken, konnte sich an deren Namen jedoch nicht mehr erinnern. Die Lacher hatte er an diesem Abend auf jeden Fall auf seiner Seite.