Nach Abschied von engem Freund: TikTok-Pfleger Rashid muss erneut Verlust verkraften
Hamburg - Erst im November 2025 musste sich Pfleger Rashid Hamid (32) von seinem engen Freund und Patienten Heiko verabschieden. Dieser wird nun in einer anderen Einrichtung betreut. Jetzt steht direkt der nächste Abschied an.
"Viele von euch stellen sich die Frage: Wo ist Oma Edith? Wieso kommen keine neuen Videos mit ihr? Und geht es ihr überhaupt gut?", so der Social-Media-Star in einem Video auf Instagram.
Fans des Pflegers wissen: Oma Edith (98) taucht immer wieder in Videos des Pflegers auf. In der Vergangenheit verblüffte der 32-Jährige die Seniorin mit Überraschungen, wie etwa eine eigene Figur im Hamburger Miniatur Wunderland. Doch neue Videos wird es in Zukunft mit der 98-Jährigen nicht mehr geben.
"Macht euch keine Sorgen. Ihr geht es super", gibt Rashid zunächst Entwarnung. "Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit dem lieben Yama und er möchte gerne einen neuen Weg einschlagen. Er möchte unabhängig werden und das heißt, er wird demnächst 'Pflege Smile' verlassen - mit all seinen Patienten."
Und darunter auch Oma Edith. Yama ist ein weiterer Mitarbeiter des Pflegedienstes "Pflege Smile". Dieser ist damals mit seinem eigenen Patientenstamm zu dem Dienst gekommen, den er nun mit denselben Personen wieder verlassen wird.
"Das heißt, hiermit ist die Reise mit Oma Edith beendet. Auf meinem Kanal werden keine neuen Videos mit ihr auftauchen", stellt Rashid weiter klar.
TikTok-Pfleger Rashid geht auf Bushido-Konzert mit Oma Edith
Streit gebe es zwischen den beiden Pflegern allerdings nicht. "Macht euch keine Sorgen, wir werden friedlich auseinander gehen. Ich werde Yama all das Glück dieser Welt wünschen", so der 32-Jährige friedlich.
Der Abschied von Oma Edith falle Rashid nicht leicht. "Ich bedanke mich auch bei dir, Oma Edith, dass wir so eine wundervolle Reise hatten. Vielen Dank für die ganzen Erlebnisse im letzten Jahr und dass du die auch alle im Herzen behältst."
Der TikTok-Star zeigt sich dankbar für all die gemeinsamen Erfahrungen mit der Seniorin. "Irgendwann hat alles ein Ende." Ganz ist die Reise von Rashid und der 98-Jährigen allerdings noch nicht vorbei.
"Unsere letzte Reise wird die Reise zum Bushido-Konzert sein. Und wir werden das da alle gemeinsam rocken", so voller Vorfreude. Im Dezember 2025 wurde tatsächlich bekannt, dass der Rapper den Pfleger und die Seniorin doch tatsächlich zu seinem Konzert im Januar in Hamburg eingeladen hat!
"Und danach geht jeder seinen eigenen Weg. Ich hoffe, ihr versteht das", so Rashid abschließend zu seinen Fans.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/pflege.smile