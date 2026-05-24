24.05.2026 10:18 Liebes-Aus wenige Monate nach Geburt: Familiendrama bei Hollywood-Star

Nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter ist zwischen Pete Davidson und Elsie Hewitt alles vorbei. Das Model überraschte nun auch mit einigen Aussagen.

Von Mia Berger

USA - Im Dezember wurden der Comedian Pete Davidson (32) und das Model Elsie Hewitt (30) erstmals Eltern – doch vom Familienglück scheint inzwischen nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Denn erst vor wenigen Wochen trennten sich der 32-Jährige und Hewitt, die nun öffentlich erklärte, sie würde ihre gemeinsame Tochter allein großziehen.

Die Tochter von Pete Davidson (32) und dem Model Elsie Hewitt (30) erblickte am 12. Dezember das Licht der Welt. © Screenshot/Instagram/elsie Freunde des Comedians erklärten gegenüber Page Six, dass es für Davidson keineswegs ungewöhnlich sei, sich schnell auf ernste Beziehungen einzulassen. Dennoch seien viele damals überrascht gewesen, als das Paar nur vier Monate nach dem öffentlichen Bekanntwerden seiner Beziehung verkündet hatte, ein Baby zu erwarten. Weniger überraschend kam für Davidsons Umfeld dagegen das Liebes-Aus – nur fünf Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Scottie. Trotz aller Schwierigkeiten soll er gehofft haben, die Beziehung retten zu können. Promis & Stars Zum 14. Hochzeitstag: Bushido überrascht seine Frau mit diesem Mega-Geschenk "Die beiden sind vielleicht zu oft aneinandergeraten. Ein Baby zu bekommen, ist schwierig – niemand kann dich darauf vorbereiten, was nach der Geburt passiert. (...) Das sollte eigentlich die aufregendste Zeit seines Lebens sein", erklärte die Quelle. Ein weiterer Insider betonte jedoch, dass die Probleme des Ex-Paares nichts mit deren Tochter zu tun gehabt hätten. Bereits vor der Geburt habe es "Anzeichen gegeben, dass die beiden nicht wirklich zusammenpassen".

Nur vier Monate nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, gaben Pete Davidson und Elsie Hewitt bekannt, dass sie Eltern werden. © THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Rund fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter ist zwischen Pete Davidson und Elsie Hewitt alles vorbei. © Screenshot/Instagram/elsie

Pete Davidson irritiert von Elsie Hewitts Aussagen