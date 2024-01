Tragischer Autounfall: Céline Dion trauert um ihre Nichte!

Céline Dion (55) trauert um ihre Nichte. © Jordan Strauss/AP/dpa

Céline Dion macht gerade eine harte Zeit durch.

Die "My Heart Will Go On"-Interpretin kämpft nicht nur seit Monaten erbittert gegen das Stiff-Person-Syndrom, eine schwere und unheilbare Nervenkrankheit - jetzt muss die 55-Jährige auch noch einen tragischen Verlust verkraften.

Wie unter anderem die kanadische Zeitung Le Journal de Montréal berichtete, hat die Musikerin einen geliebten Menschen verloren.

Célines Nichte Brigitte Dion sei bereits kurz vor dem Jahreswechsel bei einem Autounfall ums Leben gekommen, heißt es in dem Artikel. Demnach starb die 51-Jährige am 29. Dezember bei einem Frontalzusammenstoß mit zwei anderen Autos ganz in der Nähe ihres Zuhauses im kanadischen Joliette.

Eines der Fahrzeuge sei aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, wo es mit zwei anderen Wagen zusammenstieß und die Tochter von Célines Bruder Clément Dion (76) in den Tod riss. Die Fahrer der beiden anderen beteiligten Autos erlitten demnach nur leichte Verletzungen.

Brigitte, die als eine Frau voller Lebensfreude beschrieben wird, hinterlässt eine Tochter und zwei Enkelkinder.