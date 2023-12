Sorge um Céline Dion: Der Sängerin geht es immer schlechter

Céline Dion (55) leidet am Stiff-Person-Syndrom. © Jordan Strauss/AP/dpa

Seit Ende vergangenen Jahres ist bekannt, dass Céline Dion schwer erkrankt ist. Die "My Heart Will Go On"-Interpretin leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen Nervenkrankheit, die schlimme Muskelkrämpfe, vor allem im Rücken und in den Beinen, verursacht.

Inzwischen hat sich die 55-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und der Bühne vorerst den Rücken gekehrt: Ihre geplante Welttournee musste die Sängerin immer wieder verschieben, bis sie sie schließlich komplett cancelte.

Doch auch wenn die gebürtige Kanadierin mit aller Kraft für ein Comeback kämpft, scheint es dafür aktuell nur wenig Hoffnung zu geben.

Céline habe die Kontrolle über ihre Muskeln verloren, sagte ihre ältere Schwester Claudette (75) laut Daily Mail im Interview mit einem kanadischen TV-Sender. "Sie arbeitet hart, aber sie kann ihre Muskeln nicht mehr kontrollieren."

Ihre Schwester so zu sehen, breche ihr das Herz, weil sie immer so diszipliniert und fleißig gewesen sei, erklärte die 75-Jährige.

Demnach sei es nach wie vor Célines großes Ziel, irgendwann wieder auf die Bühne zurückzukehren. Wann und in welcher Form genau? "Ich weiß es nicht", gestand ihre Schwester ehrlich.