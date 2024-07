Promi-Fotograf in Berlin von Ex-Freundin erstochen: Stars trauern

Berlin - Am Montag wurde in Berlin-Spandau ein Mann erstochen. Nun ist klar: Es handelt sich um Promi-Fotograf Juri Reetz (†61). Deutsche Stars zeigten sich erschüttert.

Promi-Fotograf Juri Reetz starb mit 61 Jahren. © Screenshot/Instagram/jurireetz

Die Fotoagentur "Sabine Brauer" schrieb am Mittwoch auf Instagram: "In tiefer Trauer möchten wir Euch über das Ableben unseres Freundes und Fotografen Juri Jan Reetz informieren."

Reetz sei "unter tragischen Umständen ums Leben gekommen", hieß es weiter. Die Hintergründe des Todes sind rätselhaft.

Am Montagnachmittag wurde die Berliner Polizei in den Ortsteil Falkenhagener Feld gerufen. In einer Wohnung an der Zeppelinstraße entdeckten die Beamten den Toten mit diversen Stich- und Schnittverletzungen.

Juri Reetz soll von seiner Ex-Geliebten nach einem Streit in deren Wohnung erstochen worden sein. Die 40-Jährige habe aus einer "Notwehrsituation" heraus gehandelt und befinde sich daher wieder auf freiem Fuß, bestätigte die Staatsanwaltschaft gegenüber Bild.

Zuvor soll der Society-Fotograf die Frau, mit der er ein gemeinsames Kind hat, angegriffen haben. Grund für den Besuch war laut dem Boulevardblatt ein Geburtstagsgeschenk.

Zahlreiche Promis bekundeten in den sozialen Medien ihre Trauer über den Tod des beliebten Fotografen.

Er sei "schockiert und sprachlos", schrieb Julian F. M. Stoeckel (37). "Freitag saßen wir noch zusammen und haben uns köstlich amüsiert …"