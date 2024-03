Fataler Crash: Berühmte TikTokerin mit nur 21 Jahren verstorben

Frankreich - Unser Nachbarland trauert um einen aufstrebenden Star : Mit nur 21 Jahren ist die französische TikTokerin und Musikerin Anaïs Robin am vergangenen Wochenende verstorben. Sie kam bei einem heftigen Autounfall ums Leben, wie ihr Label inzwischen bestätigte.

"Anaïs war eine Person, die von allen geliebt und wertgeschätzt wurde, die das Glück hatten, sie kennengelernt zu haben. Ihr strahlendes Lächeln, ihre Freundlichkeit und ihre Stimme werden für immer in unseren Herzen bleiben."

Ihr Label "Gabs & Jo" bestätigte in dieser Woche den tragischen Tod der Influencerin: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unserer Künstlerin Anaïs Robin bekannt, der sich am Samstagnacht bei einem Verkehrsunfall in Nordfrankreich ereignet hat", hieß es in einem Post auf Instagram.

Sie kam am Samstag bei einem Crash ums Leben. Berichten zufolge soll sie mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht sein. Es laufen Ermittlungen zum exakten Unfallhergang.

Anaïs Robin befand sich auf einem steilen Weg nach oben. In den sozialen Medien hatte sie bereits Hunderttausende Follower (TikTok rund 500.000, Instagram 160.000). Ihr Song "Un Autre" (deutsch: "Ein Anderer") wurde auf YouTube seit vergangenem Sommer mehr als 2,2 Millionen Mal angesehen.

Tausende Fans bekundeten in den sozialen Medien Fassungslosigkeit und ihr Beileid. "Ich bin geschockt! Es zeigt, dass das Leben jeden Moment enden kann, Liebe an ihre Familie", hieß es beispielsweise in einem Kommentar.

Eben jene wandte sich ebenfalls mit einem Post an die Öffentlichkeit: "Anaïs wurde von allen, die das Privileg hatten, sie zu kennen, sehr geliebt und geschätzt. Ruhe in Frieden, Anaïs. Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben."