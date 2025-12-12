Tödlicher Unfall: Sängerin mit nur 26 Jahren gestorben

Vereinigtes Königreich - Traurige Nachrichten aus der Musikbranche : Die junge Sängerin Camryn Magness ist im Alter von gerade einmal 26 Jahren verstorben.

Camryn Magness wurde nur 26 Jahre alt. © Instagram/Screenshot/camrynrocks

Dies wurde über ihren offiziellen Instagram-Account öffentlich gemacht.

"Mit schwerem Herzen trauern wir um unsere geliebte Camryn, eine strahlende Persönlichkeit, deren Stimme, deren Bescheidenheit und deren fröhliches Wesen so viele Menschen berührt hat", heißt es zu einem Video der jungen Frau, in dem sie im Ozean taucht.

Wie People von einem Insider erfuhr, sei die Künstlerin bereits am vergangenen Freitag mit ihrem E-Roller verunfallt - und dabei tödlich verletzt worden.

Die Musikerin verzeichnet eine beeindruckende Karriere. So habe sie bereits im Alter von gerade einmal acht Jahren ein Demoband an ihren zukünftigen Manager geschickt. Nur ein Jahr später arbeitete sie an einem ersten Song mit der Band "Blessed by a Broken Heart".

Auch auf YouTube teilte sie ihr Talent mit der Welt - und erlangte dadurch die Aufmerksamkeit von gleich mehreren Popstars.