Tödlicher Unfall: Sängerin mit nur 26 Jahren gestorben
Vereinigtes Königreich - Traurige Nachrichten aus der Musikbranche: Die junge Sängerin Camryn Magness ist im Alter von gerade einmal 26 Jahren verstorben.
Dies wurde über ihren offiziellen Instagram-Account öffentlich gemacht.
"Mit schwerem Herzen trauern wir um unsere geliebte Camryn, eine strahlende Persönlichkeit, deren Stimme, deren Bescheidenheit und deren fröhliches Wesen so viele Menschen berührt hat", heißt es zu einem Video der jungen Frau, in dem sie im Ozean taucht.
Wie People von einem Insider erfuhr, sei die Künstlerin bereits am vergangenen Freitag mit ihrem E-Roller verunfallt - und dabei tödlich verletzt worden.
Die Musikerin verzeichnet eine beeindruckende Karriere. So habe sie bereits im Alter von gerade einmal acht Jahren ein Demoband an ihren zukünftigen Manager geschickt. Nur ein Jahr später arbeitete sie an einem ersten Song mit der Band "Blessed by a Broken Heart".
Auch auf YouTube teilte sie ihr Talent mit der Welt - und erlangte dadurch die Aufmerksamkeit von gleich mehreren Popstars.
Auf Instagram wurden die traurigen Nachrichten offiziell
Camryn Magness tourte mit Popstars um die Welt
Anschließend stand sie unter anderem für Greyson Chance (28, "Waiting Outside The Lines"), Cody Simpson (28, "All Day"), One Direction ("What Makes You Beautiful") und Fifth Harmony ("Work From Home") auf der Bühne - und begleitete die Musiker auf ihren jeweiligen Touren.
2021 erschien, nach mehreren Singles, ihr erstes eigenes Album mit dem Titel "Love Maps".
Besonders tragisch: Magness stand kurz vor ihrer Hochzeit, als sie starb. People zufolge war sie mit der "Liebe ihres Lebens", Christian Name, verlobt. "Gemeinsam schmiedeten sie Pläne für eine Zukunft voller Freude, Partnerschaft und Möglichkeiten – nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für ihre geliebten Hunde Brooklyn und Zeppelin", heißt es in einem Nachlass.
Bisher ist nicht öffentlich, ob bei dem tödlichen Unfall auch andere Fahrzeuge involviert waren.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/camrynrocks