Schock-Nachricht von Influencerin Lisa Straube: Sohn Xavi mit nur vier Monaten verstorben

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Traurige Nachrichten von Lisa Straube (24): Ihr Sohn Xavi ist im Alter von nur vier Monaten gestorben.

Lisa Straube und ihr Mann Akka Akkaya (beide 24) haben am Montagmorgen ihren Sohn Xavi verloren. © Screenshot/Instagram/lisa.straube

Die erschütternde Nachricht haben sie und ihr Ehemann Akka Akkaya (24) auf Instagram geteilt.

"Xavi ist heute Morgen unerwartet und plötzlich von uns gegangen. Akka, Emilio und ich brauchen unsere Zeit, um zu realisieren, was passiert ist, und bitten euch darum, uns und auch unsere Angehörigen mit Fragen zu verschonen", schrieben sie in dem Beitrag.

Das Paar befinde sich in einem "kompletten Schockzustand" und könne das Geschehene noch nicht begreifen.

Weiter hieß es: "Unsere Gedanken sind bei dir, unser kleiner Engel, und bitte, bitte, bitte pass von oben auf deinen Bruder auf und grüß alle im Himmel von uns, mein Hase. Wir lieben dich unendlich, Xavi. Mama und Papa."