Todes-Drama im Whirlpool: Jetzt spricht der Promi-Manager

Berlin - Neue Details im Drama um Promi-Manager Alain Midzic: Der 57-Jährige hat kürzlich seine Ehefrau Eva-Maria verloren. Über 15 Jahre lang waren sie ein Paar, ehe die dreifache Mutter plötzlich im Whirlpool ertrank.

Alain Midzic (57) muss den Verlust seiner Ehefrau Eva-Maria (†47) verkraften. © IMAGO / Coldrey

Bei RTL hat sich der Manager von unter anderem Sophia Thomalla (36) und Charlotte Würdig (47) nun zu dem tragischen Tod geäußert: "Es ist diese Endlichkeit, die man nicht begreifen will. Ich habe immer noch das Gefühl: Jetzt geht gleich die Tür auf und sie kommt rein", erklärt der trauernde Witwer.

Wie die Bild berichtete, befand sich der Manager gerade auf einer Geschäftsreise in den USA. Vor dem Rückflug nach Berlin wollte er seine Frau anrufen, erreichte aber nur ihren Sohn. Er war es auch, der schließlich das ganze Drama entdeckte.

Er habe viel erlebt, viele Krisen gemeistert, im Job und auch privat, erklärt Midzic. "Meine Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben, aber das ist jetzt eine ganz andere Dimension. Auf die war ich nicht vorbereitet."

Dem Obduktionsbericht zufolge erlitt seine zehn Jahre jüngere Ehefrau einen Kreislaufkollaps und ertrank daraufhin im Whirlpool.