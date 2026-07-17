Tod von "Jurassic Park"-Star: Jetzt ist klar, woran Sam Neill (†78) gestorben ist
Sydney (Australien) - Drei Tage nach dem Tod von "Jurassic Park"-Star Sam Neill (†78) ist nun öffentlich geworden, woran er so plötzlich verstorben ist.
Sein Agent Philip Grenz bestätigte am Donnerstag gegenüber "PageSix", dass Neill an einer Lungenentzündung gestorben ist. Der Schauspieler verstarb am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie.
"Bevor er erkrankte, hatte Sam dank einer neuen Behandlungsmethode namens CAR-T-Therapie tapfer gegen sein Lymphom gekämpft und es besiegt", so Grenz weiter.
Neill war zuvor an Krebs erkrankt, nach fünf Jahren kam die Meldung, dass er krebsfrei sei. Drei Monate später folgte die Lungenentzündung.
Da nach dem Ableben des Neuseeländers "Ungenauigkeiten und regelrechte Unwahrheiten" über die Todesursache verbreitet worden seien, habe der Agent in Absprache mit Neills Familie nun die Einzelheiten veröffentlicht.
Familie gedenkt Sam Neill in einer privaten Zeremonie
Da der einstige "Peaky Blinders"-Darsteller laut Grenz ein Mensch war, der großes Aufsehen verabscheute, wird seine Familie ihm zu Ehren eine private Gedenkfeier auf seiner Farm in Neuseeland abhalten. Wann diese stattfinden wird, ist bislang nicht bekannt.
"Ich möchte all jenen danken, die Sam wirklich nahestanden, dafür, dass sie seine Privatsphäre mit dem Respekt berücksichtigen, den er verdient hat und den seine Angehörigen in dieser unermesslich schweren Zeit brauchen und verdienen", fügte der Agent hinzu.
Titelfoto: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP