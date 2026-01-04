Nach Tod von Tommy Lee Jones Tochter Victoria (†34): Funkspruch offenbart Verdacht
USA - Sie starb mit nur 34 Jahren: Am Neujahrstag wurde im "Fairmont San Francisco Hotel" der leblose Körper von Tommy Lee Jones Tochter Victoria gefunden. Nun gibt es einen Verdacht hinsichtlich der Todesursache.
So wurde der Einsatz der Rettungskräfte von der Leitstelle als "Code 3 für Überdosis, Farbveränderung" eingestuft, berichtet das Magazin "People" aus einem Funkspruch.
Damit sei eine Zyanose, also ein niedriger Sauerstoffgehalt im Blut gemeint, der eine blaue oder violette Verfärbung von Haut, Lippen und Nägeln zur Folge habe. Es hänge häufig mit Herz- oder Lungenproblemen zusammen.
Offiziell haben sich die Behörden noch nicht näher zu den Umständen von Victorias Tod geäußert.
Es wird jedoch kein Fremdverschulden vermutet.
Mittlerweile hat sich die Familie der Schauspielerin zu Wort gemeldet. Über "E! News" lässt sie mitteilen: "Wir bedanken uns für all die lieben Worte, Gedanken und Gebete." Man bitte jedoch darum, dass die Privatsphäre "in dieser schwierigen Zeit" respektiert werde.
Titelfoto: IMAGO/Anadolu Agency