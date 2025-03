Verlobte von "Faster Pussycat"-Sänger fällt von Kreuzfahrtschiff und stirbt!

Freeport (Bahamas) - Die Tour mit einem Kreuzfahrtschiff ist in einer Tragödie geendet: Wie das US-Portal TMZ berichtet, ist Kimberly Burch (†56), die Verlobte von Taime Downe (60), dem Leadsänger der US-Glam-Rock-Band "Faster Pussycat", während einer Fahrt in der Nähe der Bahamas von Bord in den Tod gestürzt.