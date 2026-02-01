Catherine O'Hara ist tot: Deshalb wählte die Schauspielerin am Morgen den Notruf

Los Angeles (USA) - Fast jeder kennt Kevin, den Jungen, der "Allein zu Haus" und "Allein in New York" an Weihnachten zurückbleibt. Jetzt herrscht Trauer um seine Film-Mutter Catherine O'Hara, die am Freitag mit 71 Jahren verstorben ist. Inzwischen sickern neue Details zum Tod der US-Schauspielerin durch.

Catherine O'Hara (†71) spielte zuletzt in "The Studio" mit. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Krankheitsbedingt verlor die Kate-McCallister-Darstellerin am Freitag im US-Bundesstaat Kalifornien ihr Leben. Gegen 5 Uhr morgens hatte O'Hara wegen starker Atemnot den Notruf gewählt, berichtet das Promi-Portal Page Six.



Rettungskräfte eilten wegen der akuten Atembeschwerden zum Haus der Weihnachtsklassiker-Berühmtheit im Ortsteil Brenntwood. Obwohl Rettungskräfte die Erkrankte rasch in ein Krankenhaus brachten, erlag sie dort ihren Beschwerden.

Welche Krankheit genau den Tod von Catherine O'Hara herbeiführte, ist noch nicht bekannt. Die Verstorbene war zuletzt auch in der Apple-TV-Serie "The Studio" zu sehen, sollte dort eigentlich auch im Rahmen der 2. Staffel mitspielen.

Ihr Film-Sohnemann Kevin, der Schauspieler Macaulay Culkin (45), verabschiedete sich von der Verstorbenen mit rührenden Worten auf seinem Instagram-Kanal.