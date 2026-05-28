"Emily in Paris"-Schauspieler stirbt mit 69 Jahren an ALS

Paris (Frankreich) - Traurige Nachrichten aus dem "Emily in Paris"-Universum: Schauspieler Pierre Deny ist im Alter von 69 Jahren infolge einer schweren Krankheit verstorben.

Pierre Deny (†69) starb am Montag. © IMAGO / ABACAPRESS

"Mit tiefer Betroffenheit geben wir das Ableben von Pierre Deny bekannt, das am Montag infolge eines plötzlichen und schweren Verlaufs von ALS eingetreten ist", verkündeten die Töchter des französischen Schauspielers laut der Sun in einem Statement.

Bei ALS handelt es sich um die Amyotrophe Lateralsklerose, eine fortschreitende neurodegenerative Krankheit. Betroffen sind Gehirn und Rückenmark. Nach der Diagnose haben Erkrankte durchschnittlich noch zwischen drei und fünf Jahre zu leben.

Deny spielte in der dritten und vierten Staffel von "Emily in Paris" den Modegiganten und Geschäftsführer von JWMA, Louis de Léon. In der Serie mimte er den Vater von Nicholas de Léon (gespielt von Paul Forman, 32), der in einer Beziehung mit Emilys bester Freundin und Mitbewohnerin Mindy Chen (gespielt von Ashley Park, 34) war.

Denys Karriere begann in den 1980er-Jahren am Theater, bevor er zunehmend in Filmen und im Fernsehen zu sehen war. Bekannt wurde er durch seine Rollen in Polizeiserien wie "Julie Lescaut" (1992) und "Une femme d'honneur" (1996).

2017 war er in der langjährigen Seifenoper "Demain nous appartient" zu sehen.