Plötzlicher Tod seiner Lebensgefährtin: Das gibt Alain Midzic jetzt Kraft
Berlin - Promi-Manager Alain Midzic (57) trauert um seine verstorbene Ehefrau Eva-Maria (†47). In einem bewegenden Statement spricht er nun öffentlich über seinen schmerzlichen Verlust.
In einem Instagram-Post gibt der 57-Jährige Einblick in seine Gefühlswelt. In den vergangenen Wochen sei seine sonst so laute und schnelle Welt mit einem Mal sehr still und langsam geworden, schreibt er.
"Der Verlust meiner Lebensgefährtin ist immer noch kaum zu fassen - besonders für die Kinder und insbesondere unsere kleine gemeinsame Tochter", so der Manager.
Er wisse, dass das Leben weitergehen muss. Trotz des tiefen Schmerzes sei sein Beruf nicht nur seine Passion, sondern auch sein Anker in dieser schlimmen Situation. "Er lenkt mich ab, gibt mir Kraft und hilft mir, wieder in ein halbwegs neu geregeltes Leben zurückzufinden", erklärt Midzic.
Am Samstag wird er seinen ersten öffentlichen Auftritt seit dem Tod seiner Ehefrau wahrnehmen.
"Was mich definiert, ist nicht das, was mir genommen wurde, sondern das, was mir geblieben ist: unsere kleine gemeinsame Tochter und meine Arbeit. Es muss weitergehen und wird es", so der Berliner.
Für Alain Midzic ist es eine "Endlichkeit, die man nicht begreifen will"
Anfang November verstarb Eva-Maria (†47) völlig unerwartet in ihrem Zuhause in Berlin. Ihr 20-jähriger Sohn entdeckte sie leblos im Whirlpool. Die Ermittler schlossen Fremdverschulden aus. Laut Obduktionsbericht erlitt sie einen Kreislaufkollaps und ertrank.
Kurz darauf äußerte sich der 57-Jährige erstmals und sprach von einer "Endlichkeit, die man nicht begreifen will. Ich habe immer noch das Gefühl: Jetzt geht gleich die Tür auf und sie kommt rein."
Der Manager sei zu diesem Zeitpunkt auf einer Geschäftsreise in den USA gewesen. Vor dem Rückflug nach Berlin wollte er seine Frau anrufen, erreichte aber nur ihren Sohn.
"Für die riesige Anteilnahme, die uns in dieser schweren Zeit erreicht hat, möchte ich mich bedanken. Dafür danke ich von Herzen", so Midzic.
Titelfoto: Instagram: alainmanager