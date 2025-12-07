Plötzlicher Tod seiner Lebensgefährtin: Das gibt Alain Midzic jetzt Kraft

Berlin - Promi-Manager Alain Midzic (57) trauert um seine verstorbene Ehefrau Eva-Maria (†47). In einem bewegenden Statement spricht er nun öffentlich über seinen schmerzlichen Verlust.

Alain Midzic (57) kann den Verlust seiner Lebensgefährtin (†47) immer noch kaum fassen. © Instagram: alainmanager

In einem Instagram-Post gibt der 57-Jährige Einblick in seine Gefühlswelt. In den vergangenen Wochen sei seine sonst so laute und schnelle Welt mit einem Mal sehr still und langsam geworden, schreibt er.



"Der Verlust meiner Lebensgefährtin ist immer noch kaum zu fassen - besonders für die Kinder und insbesondere unsere kleine gemeinsame Tochter", so der Manager.

Er wisse, dass das Leben weitergehen muss. Trotz des tiefen Schmerzes sei sein Beruf nicht nur seine Passion, sondern auch sein Anker in dieser schlimmen Situation. "Er lenkt mich ab, gibt mir Kraft und hilft mir, wieder in ein halbwegs neu geregeltes Leben zurückzufinden", erklärt Midzic.

Am Samstag wird er seinen ersten öffentlichen Auftritt seit dem Tod seiner Ehefrau wahrnehmen.

"Was mich definiert, ist nicht das, was mir genommen wurde, sondern das, was mir geblieben ist: unsere kleine gemeinsame Tochter und meine Arbeit. Es muss weitergehen und wird es", so der Berliner.

