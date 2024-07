Shannen Doherty (†53) "war noch nicht bereit, zu gehen" - Mama Rosa in tiefer Trauer

Los Angeles (USA) - Der Schock über den Tod von Shannen Doherty (†53) sitzt immer noch tief. Am Wochenende verlor der Hollywood-Star nach neun langen Jahren den Kampf gegen ihren Brustkrebs. Inzwischen gab nicht nur ihre trauernde Mutter, sondern auch ihr Arzt Einblicke in ihre letzten Tage und Stunden.

Shannen Doherty wurde 53 Jahre alt. (Archivbilder) © Montage: MICHAEL TRAN/AFP, VALERIE MACON/AFP

Im Alter von 53 Jahren verstarb die "Charmed"- und "Beverly Hills"-Darstellerin am zurückliegenden Samstag. Nur kurz zuvor legte sie ihren monatelangen Scheidungskrieg mit Ex-Mann Kurt Iswarienko (50) ad acta.

Ein bisschen Seelenfrieden? Hoffentlich! Und dennoch war sie alles andere als bereit, das Leben hinter sich zu lassen. "Wir haben weitergekämpft und gleichzeitig mehr Unterstützung geleistet, und wir haben einfach weiter geliebt, gehofft und unterstützt", erinnert sich Dr. Lawrence D. Piro - ihr Onkologe - im Gespräch mit dem People-Magazin an die letzten Wochen.

Zu diesem Zeitpunkt, wie eigentlich schon in den vergangenen vier Jahren, schien der Krebs längst unaufhaltbar. Doch Doherty wollte einfach nicht aufhören, zu kämpfen. Auf Instagram begeisterte sie viele Fans mit ihrem offenen Umgang mit der schweren Krankheit.

Immerhin: "In den letzten Stunden war sie an einem Ort, an dem sie sich sehr wohlfühlte, schlief und ihren Übergang erlebte, und sie war von einigen ihrer engsten Freunde umgeben", erzählt ihr Onkologe. "Der Raum war von einer ausgewählten Gruppe von Freunden gefüllt, die ihr viel Fürsorge und Unterstützung gaben. Es war düster und traurig, aber schön und liebevoll."

Und trotzdem: "Das Schlimmste daran war, dass sie nicht bereit war, zu gehen, weil sie das Leben liebte."