Hollywood in Trauer: "Batman"-Star Val Kilmer (†65) ist tot

Los Angeles (USA) - Trauer in Hollywood: Schauspieler Val Kilmer ist tot. Der US-Amerikaner starb im Alter von 65 Jahren am Dienstag in Los Angeles.

"Batman"-Star Val Kilmer (†65) ist tot. © KEVIN WINTER GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Das berichtet die New York Times. Kilmer brillierte in Filmen wie "Top Gun" und "Batman Forever", erlangte dadurch internationale Berühmtheit.

Seiner Tochter Mercedes zufolge verlor der Schauspieler den Kampf um sein Leben gegen eine Lungenentzündung. Bereits 2014 hätten ihm Ärzte Kehlkopfkrebs diagnostiziert - von dem sich Kilmer zunächst vollständig erholte.

Der spätere Hollywood-Star startete seine Karriere auf kleiner Bühne, spielte 1984 in der Kalter-Krieg-Parodie "Top Secret!" mit. Zwei Jahre später wagte Kilmer den nächsten Schritt, nahm eine Rolle im Film "Top Gun" an und machte sich mit der Rolle des Piloten "Iceman" einen Namen an der Seite von Film-Legende Tom Cruise (62).

Sein Ticket für Hollywood gab Kilmer danach nie wieder ab, besetzte so die Hauptrolle in Oliver Stones "The Doors" (1991) und mimte den "Batman" in "Batman Forever" (1995), erlangte spätestens dann Kultstatus.