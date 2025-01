Trauer um Max Schautzer: TV-Legende im Alter von 84 Jahren verstorben

TV-Legende Max Schautzer ist im Alter von 84 Jahren verstorben. (Archivfoto) © Oliver Berg/dpa

Nach Angaben von BILD verstarb der Moderator und Schauspieler am heutigen Mittwochnachmittag in einem Kölner Krankenhaus. Seinen Wohnsitz hatte er in der Domstadt und in seiner österreichischen Heimat in Kitzbühel.

Einen Namen machte sich Max Schautzer durch seine Moderationen von zahlreichen TV-Shows. Unter anderem führte er durch das Programm bei "Alles oder nichts", "Allein gegen Alle", "Die Goldene Eins" oder die ARD-Fernsehlotterie "Ein Platz an der Sonne". Zudem konzipierte und moderierte er "Pleiten, Pech und Pannen".

Ebenfalls zu sehen war er in der Unterhaltungsshow "Immer wieder Sonntags". Die Musiksendung läuft seit 1995 in den Sommermonaten am Sonntagvormittag im Ersten.

Von Beginn bis zum Jahr 2004 war er das Gesicht der Show, ehe er aufgrund seines fortgeschrittenen Alters durch Sebastian Deyle (47) ersetzt wurde.