Trauer um Piper Laurie: Star aus "Twin Peaks" und "Carrie" ist tot!

Schauspielerin Piper Laurie wurde 91 Jahre alt. © Frazer Harrison/Getty Images via AFP

US-Medienberichten zufolge starb die dreimal für den Oscar nominierte Schauspielerin am Samstag (14. Oktober) in ihrem Haus in Los Angeles.

Der 91-Jährigen sei es bereits seit längerer Zeit nicht mehr gut gegangen, erklärte ihre Sprecherin gegenüber The Hollywood Reporter. Woran genau Laurie starb, ließ sie offen.

Die Amerikanerin war unter anderem aus Filmen wie "Haie der Großstadt" oder "Carrie - des Satans jüngste Tochter" bekannt und brillierte in David Lynchs (77) Mystery-Serie "Twin Peaks", in der sie die Rolle der intriganten Catherine Martell spielte, die ihr gleich zwei Emmy-Nominierungen einbrachte.

Zuletzt war Piper Laurie 2018 in dem Drama "White Boy Rick" an der Seite von Matthew McConaughey (53) zu sehen, in dem sie die Großmutter eines FBI-Informanten, der zum Drogendealer wurde, verkörperte.



In jungen Jahren soll die in Detroit geborene Schauspielerin eine Romanze mit ihrem Kollegen und späteren US-Präsidenten Ronald Reagan (†93) gehabt haben, ehe sie 1962 dem Filmkritiker und Pulitzer-Preisträger Joe Morgenstern (91) das Jawort gab.

1971 kam ihre gemeinsame Tochter Anne Grace (52) zur Welt, elf Jahre später ließ sich das Paar wieder scheiden.