Judith Langhans stirbt mit nur 59 Jahren: Ohne SIE hätte es diese RTL-Show nie gegeben
Köln - Große Trauer bei RTL! Judith Langhans, eine der Erfinderinnen der "Ultimativen Chartshow", ist tot. Sie wurde nur 59 Jahre alt.
Das Format mit Moderator Oliver "Olli" Geissen (56) wurde erstmals im Jahr 2003 im TV ausgestrahlt - und das mit absoluten Top-Quoten.
Eigentlich als einmaliges Event geplant wurden in mehr als 20 Jahren letztlich über 170 Ausgaben produziert.
Langhans war als stellvertretende Show-Chefin der Kölner Produktionsfirma i&u Studios eine der Hauptverantwortlichen hinter dem unverhofften Megaerfolg. Laut Angaben des Kölner Privatsenders verstarb sie bereits am 5. November.
Im Netz nehmen ehemalige Weggefährten und Kollegen nun Abschied. "Ohne Judith Langhans hätte es die Chartshow wahrscheinlich so nie gegeben - zumindest nicht so lange", betonte Frank Ehrlacher, "Chart-Experte" der Show, auf Facebook.
Vielsagend fügte der 55-Jährige noch hinzu: "Sie wird mir fehlen - nicht zuerst für die Sendung, sondern als Mensch, Ansprechpartnerin und Freundin, mit der man über Gott und die Welt und die Branche philosophieren und diskutieren konnte." Und das alles "mit einem Lächeln".
Fast acht Millionen Zuschauer schalteten zur allerersten Ausgabe ein
Anlässlich der 100. Folge hatte DWDL.de im Jahr 2011 mit Langhans über den TV-Dauerbrenner gesprochen.
"RTL hat uns damals einen Entwicklungsauftrag gegeben", erinnerte sie sich damals. Gleich der erste Versuch schlug ein wie eine Bombe. Fast acht Millionen Zuschauer schalteten ein - und das an einem Mittwoch.
"Dass eine Sendung ein überragender Erfolg war, merkt man auch daran, dass der Programmdirektor am nächsten Morgen schon vor 9 Uhr auf dem Handy anruft", scherzte Langhans im Rahmen des Jubiläumsinterviews. Der Rest ist Geschichte.
Auch Fernseh- und Radiomoderator Uwe Hübner trauert um die 59-Jährige. "Ich war immer von ihrer straighten Haltung und sprühenden Kreativität begeistert", schrieb der 64-Jährige auf Facebook: "Ich finde keine Worte, bin tieftraurig."
Auch über 20 Jahre nach dem Start flackert "Die ultimative Chartshow" noch immer über die Mattscheibe. So läuft die Sendung etwa bis heute traditionell an Silvester und stimmt die Menschen musikalisch auf den Jahreswechsel ein.
Titelfoto: imago/teutopress