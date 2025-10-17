"Trauma": Aus diesem traurigen Grund hat "Bauer sucht Frau"-Traumpaar keine Kinder

Dötlingen ( Niedersachsen ) - Uwe (59) und Iris (57) lernten sich 2011 bei " Bauer sucht Frau " kennen und lieben. Das Markenzeichen des 59-Jährigen ist seine große Nase - die jedoch zu einem Trauma geführt hat.

Uwe (59) und Iris (57) lernten sich bei "Bauer sucht Frau" kennen und sind inzwischen seit 14 Jahren zusammen. © Bildmontage: Instagram/iris.abel.official (Screenshots)

Wie der Landwirt schon 2018 im "Sommerhaus der Stars" verraten hat, sei eine Erbkrankheit der Grund für das überdurchschnittliche Riechorgan. Deswegen sei er als Schüler auch oft gehänselt worden.

Das habe bei ihm zu einem Trauma geführt, denn die Nase sei der Grund, dass er keine Kinder wolle, wie Iris jetzt gegenüber "Revue Heute" bestätigt.

Inzwischen sei Uwe auch selbstbewusster und habe nie darüber nachgedacht, seine Nase operieren zu lassen, "aber wenn ihn jemand persönlich auf seine Nase anspricht, tut ihm das natürlich heute noch weh", gibt die 57-Jährige preis.

Vor allem in den sozialen Medien wird immer wieder auf dem Schweinebauer herumgehackt. Von anonymen Profilen bekomme er oft verletzten Kommentare.

"Da kann ich mich richtig aufregen", echauffiert sich die Versicherungsangestellte.