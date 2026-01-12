Urlaub endet hot: RTL-Moderatorin Laura Wontorra raubt im Bikini Fans den Atem
Karibik/Köln - Erst Bikini, dann Bibbern: Vor ihrer Rückkehr ins kalte Deutschland hat sich Laura Wontorra (36) noch einmal in knapper Bademode ablichten lassen. Ihren Fans gefällt's!
Schon kurz vor Weihnachten hatte die RTL-Moderatorin dem tristen Klima hierzulande den Rücken gekehrt und sich für die Zeit zwischen den Jahren für eine traumhafte Segel-Tour durch die Karibik entschieden – beneidenswert.
Zum Abschluss ihrer unvergesslichen Reise teilte die 36-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal noch einmal ihre schönsten Schnappschüsse aus dem Paradies. Schon das erste Foto ist ein echter Hingucker.
"Wonti" posiert darauf in einem eleganten schwarzen Strickkleid, das sogar ihre Unterwäsche durchblitzen lässt. Noch mehr Aufmerksamkeit generiert da nur der danach folgende Bikini-Look.
Wie so oft setzt die Sportjournalistin ihren durchtrainierten Körper auch diesmal wieder perfekt in Szene.
Vor allem ihre langen Beine entlocken den Betrachtern wieder zahlreiche Komplimente. Der Strand und das türkisblaue Meer erledigen den Rest.
Laura Wontorra schwärmt von Segel-Trip: "Werde Eindrücke niemals vergessen!"
"End Of Story!!!", schreibt die beliebte TV-Moderatorin zu der privaten Foto-Galerie, die auf einen rundum gelungenen Winter-Trip hindeutet. Abschließend bedankt sie sich dann auch noch ganz artig bei der zuständigen Kreuzfahrt-Gesellschaft für das zurückliegende See-Abenteuer.
Später meldet sich die "Ninja Warrior Germany"-Gastgeberin in der Kommentarspalte unter dem Beitrag dann noch einmal zu Wort und schwärmt: "Was ein besonders tolles Abenteuer, werde all die Eindrücke niemals vergessen!"
Auch ihre Abonnenten scheinen die jüngst geteilten Einblicke rund um den Segeltörn durch die Karibik genossen zu haben. "Schön, dass du uns auf deiner Reise mitgenommen hast", lobte eine Followerin.
Schon am Wochenende kehrt Wontorra in ihren beruflichen Alltag zurück, wenn sie für DAZN wieder durch den Bundesliga-Spieltag moderiert. Ihren Bikini wird sie dann wohl oder übel wieder gegen einen dicken Wintermantel eintauschen müssen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/laurawontorra (Screenshot), Hannes P. Albert/dpa