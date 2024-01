Trennung bei "Thor"-Star Chris Hemsworth? Neue Bilder sind eindeutig!

Chris Hemsworth (40) scheint immer noch glücklich vergeben zu sein. © Fabian Sommer/dpa

Getrennte Urlaube mit den drei gemeinsamen Kindern, kaum noch Familien- oder Pärchen-Content und angeblich unterschiedliche Vorstellungen vom Leben.

Die einstige Bilderbuch-Ehe von Frauenschwarm Chris Hemsworth und seiner Frau Elsa Pataky schien zuletzt Risse bekommen zu haben. Gerüchte um eine mögliche Trennung des Traumpaares verdichteten sich.

Nun sind neue Fotos des erfolgreichen Schauspieler-Duos aufgetaucht, die jedoch eine vollkommen andere Sprache sprechen und Fans fürs Erste aufatmen lassen dürften.

Bei Instagram postete Pataky mehrere winterliche Urlaubs-Schnappschüsse, die das Paar bei einer gemeinsamen Auszeit im Schnee zeigen.



"Silvester mit meinen Lieben. Ein frohes neues Jahr euch allen", schrieb die Dreifachmama zu der Bilderreihe, auf der neben ihrem Ehemann auch ihre Kids sowie mehrere Freunde, darunter Schauspieler Matt Damon (53) und Ehefrau Luciana Barroso (47), zu sehen sind.



Glücklich strahlt die Urlaubs-Truppe in voller Skimontur in die Kamera und auch Chris und Elsa lassen dabei keinen Zweifel an ihrem Liebesglück. Auf einem der Fotos hält der 40-Jährige zärtlich den Kopf seiner Frau, während sich die beiden auf einem anderen Schnappschuss eng aneinander geschmiegt in den Armen liegen.

Nach einer Liebeskrise sieht das definitiv nicht aus ...