Mega-Unterhalt nach Ehe-Aus! So viel zahlt Schweinsteiger für seine Kinder
München/Palma (Mallorca) - Nach der Trennung der Weltstars Bastian Schweinsteiger (41) und Ana Ivanović (38) wird jetzt klar: Diese Ehe spielte finanziell in einer ganz eigenen Liga. Gerichtsunterlagen zeigen, welche enormen Unterhaltszahlungen der Ex-Nationalspieler für seine drei Kinder zahlen muss – und wie luxuriös das Familienleben davor organisiert war.
Wie "Bunte" berichtet, stammen die Zahlen aus einem Gerichtsverfahren auf Mallorca. Zwar wird die eigentliche Scheidung am Amtsgericht München geregelt, doch da Ivanovic mit den drei gemeinsamen Söhnen Luca (8), Leon (5) und Theo (2) auf der Insel lebt, setzte ein spanisches Gericht zunächst die vorläufigen Unterhaltsmaßnahmen fest.
Demnach legte die zuständige Richterin die Unterhaltskosten pro Kind auf 15.000 Euro im Monat fest. Grundlage waren sogenannte "medidas provisionales previas a la demanda", also eine "einstweilige Anordnung", wie sie in Spanien bei Trennungen mit minderjährigen Kindern üblich ist.
Für die drei Kinder ergibt das mehr als 540.000 Euro pro Jahr!
Als Grundlage für die Höhe der Unterhaltszahlungen diente der bisherige Lebensstandard der Familie. Dem Bericht zufolge flossen allein 6000 bis 7000 Euro monatlich in Verpflegung. Hinzu kommen Gehälter für umfangreiches Personal: Jedes Kind hat eine eigene Nanny, dazu Family-Care-Angestellte, Gärtner, Koch und Reinigungskräfte.
Maßstab war natürlich auch die hohe wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Bastian Schweinsteiger.
Gerichtsunterlagen zu Ehe-Aus von Schweinsteiger und Ivanovic: Ist die Entscheidung rechtskräftig?
Brisant: Die Entscheidung ist in Spanien bereits rechtskräftig. Innerhalb der 30-tägigen Frist legte niemand Einspruch ein. Damit bildet sie nun die Grundlage für die weiteren Regelungen zum Umgangs- und Unterhaltsrecht in Deutschland.
Im Juli 2025 war das Ehe-Aus offiziell bestätigt worden. Die Anwälte sprachen von "unüberbrückbaren Differenzen". Nach neun Ehejahren und einer weltweit beachteten Traumhochzeit in Venedig endete damit eine der prominentesten Sportler-Ehen Europas.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa