Trotz Liebes-Tattoo: Alles aus bei Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart!

Köln - Liebes-Aus bei Marvin Kleinen (28) und Jennifer Degenhart (25). Das Paar, das sich bei " Are You The One - Reality-Stars in Love " kennengelernt hat, geht nach rund einem Jahr Beziehung wieder getrennte Wege.

Hat auf Instagram das Beziehungsaus mit Jenny Degenhart (25) verkündet: Reality-Star Marvin Kleinen (28) ist wieder solo. © Bildmontage: RTL , Screenshot: Instagram/Marvinkleinen

Die Trennung machte der Bruder von Calvin Kleinen (32) auf Instagram öffentlich. "Ich habe in den letzten Tagen alles auf mich wirken lassen und versucht, den Schmerz in Energie und Positivität umzuwandeln", so der 28-jährige TV-Darsteller in seinem Statement.

Beide hatten sich im vergangenen Jahr bei den Dreharbeiten zu "Are You The One" kennen und lieben gelernt. Und das, obwohl beide nicht, wie in der Show ermittelt, ein sogenanntes "Perfect Match" waren.

Nun hat es also auch im echten Leben nicht mit einer längeren Beziehung geklappt. Nach einem Jahr ist schon wieder Schluss.

Über den Trennungsgrund schweigt sich Marvin unterdessen jedoch aus. "Dazu möchte ich erstmal nichts sagen und das Ganze für mich behalten", schreibt der TV-Star weiter.

Unmittelbar vor dem Liebes-Aus hatte es bereits Gerüchte gegeben, wonach der 28-Jährige und die Kölner Influencerin Beziehungsprobleme haben. Von einer Trennung war bis dato aber noch nicht die Rede gewesen - bis jetzt.