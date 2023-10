Alle gegen eine: "Are You The One"-Villa verbündet sich gegen "hinterfotzige" Dauerflirterin

Koh Samui (Thailand) - Hier ist Hopfen und Malz verloren: Das Finale der diesjährigen " Are You The One - Realitystars in Love "-Staffel rückt unaufhörlich näher - und trotzdem scheint es den Kandidaten unmöglich, ihre Perfect Matches zu finden. Stattdessen schießen sich alle auf eine Person ein, die angeblich den Villa-Frieden stört.

Marie (26) stimmt ihr zu, da sie Jenny "einfach nur fake" findet: "Hauptsache Sendezeit." Klar, und Ihr anderen nehmt allesamt wegen der wahren Liebe an der Show teil ...

Are You The One

Dass sie sich dann wenig später zum "intensiven Rummachen" im Bett mit Max verleiten lässt, macht die Sache nämlich nicht besser. Selbst Jennys BFF Kim Virginia (27) blickt bei ihrem widersprüchlichen Verhalten nicht mehr durch: Einerseits gibt die 25-Jährige an, den ausgeschiedenen Danilo (26) zu vermissen, andererseits scheint es ihr wichtiger, "überall die Zunge reinzustecken".

Und dann folgt die ultimative Klatsche: Kein einziges neues Licht geht an, es gibt einen Blackout. Das bedeutet, dass die Gewinnsumme der Gruppe auf 180.000 Euro reduziert wird und die Chancen auf den Sieg noch weiter schwinden.

In der Matching Night finden sich viele überraschende Konstellationen zusammen, sodass Moderatorin Sophia Thomalla (34) von Anfang an schwarz sieht. Doch auch einige Pärchen, die fest von ihrem "Perfect Match"-Status ausgehen, finden zusammen.

Are You The One

Deren Libido spielt daraufhin derart verrückt, dass sie vor ihrem On-Off-Bettpartner Marvin (28) auf die Knie geht und ihn um Boom-Boom-Room-Action anfleht. "Ne, kein Bock, reizt mich grade nicht", lässt der sie eiskalt abblitzen - was sie nicht sonderlich zu stören scheint, da sie einfach wieder zu Max zurückkehrt und sich mit ihm schnurstracks auf den Weg in den Sex-Raum macht.

Auch bei den anderen Couples der Show bleibt es spannend. So wird es heiß beim Duschen zwischen Max und Shakira (26), im letzten Moment zieht der "Make Love, Fake Love"-Herzensbrecher dann aber die Reißleine - und lässt eine "scheiße horny" Shakira zurück.

Bahnt sich zwischen Paco (27) und Alicia (29) eine kleine Romanze an? © Screenshot/RTL

Trotz des Blackouts will Paco (27) weiterhin Zeit mit seinem Nicht-Match Alicia (29) verbringen - und wird dafür von den anderen Kandidaten geneckt: "Guck, wie verliebt er ist", schwärmt Marie. "Die sind so süß. Ich seh' da ein Pärchen!"

Paco will allerdings weiterhin seinem Kumpel Yasin (31) - Alicias Ex - treu bleiben und wehrt sich (eher unglaubwürdig) gegen die Verliebtheits-Vorwürfe. "Da ist einfach ein guter Vibe, ein gutes Gefühl, wenn ich in ihrer Nähe bin", muss er sich dennoch eingestehen. "Da ist einfach schon so 'ne kleine Bindung." Doch noch widersteht er der Versuchung.

Doch genug von Romance, es gibt wieder Drama: Wieder einmal rückt Jenny in den Fokus, nachdem sie sich dazu erdreistet hat, mit Emmanuel zu sprechen. In Sabrinas Augen, die mit dem 28-Jährigen anbandelt, stellt das einen "ekelhaften" Flirt ihrer angeblichen Freundin dar. Und das sagt sie Jenny dann auch so vor versammelter Gruppe.

"Du bist einfach hinterfotzig! Das ist Bitchgehabe", schreit sie die 25-Jährige an, währen die anderen Frauen mit Sticheleien gegen Jenny noch Öl ins Feuer gießen. Jenny behält die Fassung und verteidigt sich mit dem Argument, als Single-Frau in einer Datingshow flirten zu können wie sie will. Fabio (30) und Paco stärken ihr den Rücken und verurteilen das Gepiesacke der anderen: "Ihr habt sie (Anm. d. Red.: Jenny) total eingeschüchtert."

Am nächsten Morgen sieht auch Sabrina ein, dass sie überreagiert hat, und entschuldigt sich. "Das ist nicht meine Art, aber ich war gestern einfach menschlich voll enttäuscht". Auch hier beharrt Jenny auf ihrem Standpunkt und nimmt die Entschuldigung nicht wirklich an: "Das ist das Game hier. Was denkst du, ist daran falsch?"