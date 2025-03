Trüffelpasta, Drinks und mehr: Realitystars sollen nach Event Zeche geprellt haben

Köln - In dieser Woche fand in Köln anlässlich der neuen Staffel des Reality-Formats "Couple Challenge" ein Event statt, zu dem sich auch zahlreiche TV-Show-Bekanntheiten eingefunden hatten. Zu späterer Stunde soll es jedoch zu einer ziemlich unangenehmen Situation gekommen sein!

Das berichtete die ehemalige " Are You The One "-Teilnehmerin Karina Bauer am Freitag auf ihrem Instagram-Kanal, nachdem sie selbst an der Veranstaltung teilgenommen hatte.

"Es ist so bodenlos, ich bin immer noch schockiert", gestand die einstige "Beauty and the Nerd"-Teilnehmerin gegenüber ihren Anhängern und machte keinen Hehl aus ihrem Ärger.

"Einfach abhauen ist natürlich strafbar und das Ganze wird auch Konsequenzen für die Leute haben", kündigte sie am Ende des Clips an und verwies in diesem Zuge auch auf die Kameras, die in dem Restaurant installiert seien.

"Es wird jetzt herausgefunden, wer das war. [...] Das geht gar nicht!"