Tumulte und Zoff: Ramsay-Tochter heiratet, doch nicht alles läuft glatt
Bath (Somerset, England) - Am Samstag gaben sich Holly Ramsay (25), Tochter von Star-Koch Gordon Ramsay (59), und der Olympiaschwimmer Adam Peaty (31) das Jawort. Doch die feierliche Hochzeit verlief nicht durchweg harmonisch.
Rund 200 Gäste waren zur Trauung in der Bath Abbey Kathedrale im englischen Somerset geladen.
Unter ihnen befanden sich auch prominente Gesichter, darunter David und Victoria Beckham sowie Starkoch Marcus Wareing.
Doch noch vor Trauung kam es bereits vor der Kirche zu unruhigen Szenen. Zahlreiche Schaulustige hatten sich versammelt, was zeitweise für Tumulte sorgte. In den sozialen Netzwerken kursierende TikTok-Videos zeigen die chaotische Ankunft der Braut und ihres Papas.
Wie die britische Zeitung "Sun" unter Berufung auf eine Quelle berichtet, sollen Gordon Ramsay und seine Tochter sogar von Fotografen "geschubst" worden sein. Zudem hätten sich einige Paparazzi nicht an die vorgesehenen Pressebereiche gehalten und seien mit Sicherheitsleuten aneinandergeraten.
Auch privat gab es zuvor Trubel
Doch nicht nur der Trubel vor der Kirche warf einen Schatten auf den großen Tag: Die Eltern des Bräutigams fehlten bei der Zeremonie. Laut der "Sun" sollen sie infolge eines Familienstreits ausgeladen worden sein, nachdem Adams Mutter Caroline nicht zu Hollys Junggesellinnenabschied eingeladen wurde.
Ein Insider verriet gegenüber der "Sun", dass es traurig sei, dass Adams Eltern und andere Familienmitglieder nicht dabei sein können. "Aber das Paar ist fest entschlossen, den schönsten Tag ihres Lebens zu genießen und wollen nicht, dass er von anderen überschattet wird."
Trotz allem überwogen die emotionalen Momente. Gordon Ramsay teilte eine liebevolle Botschaft an seine Tochter auf Instagram: "Ich bin unglaublich glücklich, diese wunderschöne Braut zum Altar führen zu dürfen und einen unglaublichen Schwiegersohn zu bekommen. Ich liebe dich so sehr, Holly Ramsay, und ich könnte kein stolzerer Vater sein."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/adam_peaty, Ben Birchall/PA Wire/dpa