Tumulte und Zoff: Ramsay-Tochter heiratet, doch nicht alles läuft glatt

Bath (Somerset, England) - Am Samstag gaben sich Holly Ramsay (25), Tochter von Star-Koch Gordon Ramsay (59), und der Olympiaschwimmer Adam Peaty (31) das Jawort. Doch die feierliche Hochzeit verlief nicht durchweg harmonisch.

Als Gordon Ramsay (59, l.) seine Tochter (25) zur Kirche führte, brach das Chaos aus. © Ben Birchall/PA Wire/dpa

Rund 200 Gäste waren zur Trauung in der Bath Abbey Kathedrale im englischen Somerset geladen.

Unter ihnen befanden sich auch prominente Gesichter, darunter David und Victoria Beckham sowie Starkoch Marcus Wareing.

Doch noch vor Trauung kam es bereits vor der Kirche zu unruhigen Szenen. Zahlreiche Schaulustige hatten sich versammelt, was zeitweise für Tumulte sorgte. In den sozialen Netzwerken kursierende TikTok-Videos zeigen die chaotische Ankunft der Braut und ihres Papas.

Wie die britische Zeitung "Sun" unter Berufung auf eine Quelle berichtet, sollen Gordon Ramsay und seine Tochter sogar von Fotografen "geschubst" worden sein. Zudem hätten sich einige Paparazzi nicht an die vorgesehenen Pressebereiche gehalten und seien mit Sicherheitsleuten aneinandergeraten.