TV-Comeback von Stefan Raab: Macht er bald mit diesem Entertainer gemeinsame Sache?

Köln - Mit diesem Clip hat Stefan Raab (57) alle überrascht! Seit wenigen Tagen veröffentlicht die "TV total"-Ikone immer wieder Videos auf seinem Instagram-Kanal, um die Spannung über sein Aussehen vor dem Kampf gegen Regina Halmich (47) aufrechtzuerhalten. In zwei von drei Mitschnitten, ist dort Michael "Bully" Herbig (56) zu sehen und das ist kein Zufall.

Denn wie BILD berichtet, soll die Zusammenarbeit zwischen den beiden von Dauer sein. "Stefan lässt nur wenige Menschen geschäftlich ganz nah an sich heran. Bully ist einer von ihnen. Die beiden teilen einen ähnlichen Humor und sind als Kreativköpfe immer noch absolute Spitze", erzählt ein Produktions-Insider aus dem ehemaligen ProSieben-Umfeld gegenüber dem Medium.

Michael "Bully" Herbig (56) soll eine weitere Zusammenarbeit mit dem Kölner Entertainer planen. © Sven Hoppe/dpa

So soll Stefan Raab, in dem Film "Das Kanu des Manitu", welcher 2025 in die Kinos kommen soll, für einen kurzen Auftritt als musikalischer Cowboy im Gespräch sein.

Es scheint so, als würden sich die beiden Unterhaltungs-Giganten mit Rat und Tat zur Seite stehen und sich sogar gegenseitig unterstützen.

Da ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, dass Raab aufgrund seiner neuen Zusammenarbeit mit RTL satte 90 Millionen Euro für neue Projekte zur Verfügung hat.

Diese stattliche Summe soll auch für neues Top-Personal eingesetzt werden. So ist die Rede von "Köpfen", die in der TV- und Medienbranche sehr geschätzt werden.

Vielleicht ist einer von ihnen ja auch Michael "Bully" Herbig, der gemeinsam mit Raab eine neue große Show-Allianz zweier ganz großer Entertainer bilden könnte.