TV-Hammer: Laura Wontorra hat einen neuen Job

Köln - Gerade erst hat Laura Wontorra ihren Traumurlaub beendet , da stand sie schon wieder für DAZN beim Boxen vor der Kamera und sorgte in einem eleganten schwarzfarbenen und zweiteiligen Dress für Aufsehen. Jetzt gibt es die nächsten Hammer-News rund um die 36-Jährige.

Laura Wontorra (36) wird für MagentaTV bei der Fußball-WM 2026 durchs Programm führen. © Arne Dedert/dpa

Denn die Tochter von Moderatoren-Legende Jörg Wontorra (77) erhält eine neue Aufgabe im TV! Im kommenden Sommer wird sie bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erstmals für MagentaTV durch das Programm führen.

Wontorra wird aus dem geplanten Studio in New York heraus moderieren.

"Die größte Fußball-WM aller Zeiten für die Zuschauer bei MagentaTV mitgestalten und präsentieren zu dürfen, ist für mich etwas sehr Besonderes und eine wirkliche Ehre", verrät die 36-Jährige in einer Pressemitteilung der Telekom.

Vor allem mit dem Experten Mats Hummels (37) soll sie ein prägendes TV-Duo während der WM bilden.

Neben den beiden hat der Internet-TV-Sender bereits Moderator Johannes B. Kerner (61), Kommentator Wolff Fuss (49) sowie die weiteren Experten Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) verpflichtet.