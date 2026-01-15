TV-Hammer: Laura Wontorra hat einen neuen Job
Köln - Gerade erst hat Laura Wontorra ihren Traumurlaub beendet, da stand sie schon wieder für DAZN beim Boxen vor der Kamera und sorgte in einem eleganten schwarzfarbenen und zweiteiligen Dress für Aufsehen. Jetzt gibt es die nächsten Hammer-News rund um die 36-Jährige.
Denn die Tochter von Moderatoren-Legende Jörg Wontorra (77) erhält eine neue Aufgabe im TV! Im kommenden Sommer wird sie bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erstmals für MagentaTV durch das Programm führen.
Wontorra wird aus dem geplanten Studio in New York heraus moderieren.
"Die größte Fußball-WM aller Zeiten für die Zuschauer bei MagentaTV mitgestalten und präsentieren zu dürfen, ist für mich etwas sehr Besonderes und eine wirkliche Ehre", verrät die 36-Jährige in einer Pressemitteilung der Telekom.
Vor allem mit dem Experten Mats Hummels (37) soll sie ein prägendes TV-Duo während der WM bilden.
Neben den beiden hat der Internet-TV-Sender bereits Moderator Johannes B. Kerner (61), Kommentator Wolff Fuss (49) sowie die weiteren Experten Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) verpflichtet.
TV-Chef der Telekom freut sich auf die Zusammenarbeit mit Laura Wontorra
"Laura Wontorra vereint sportliche Expertise, Authentizität und große Live-Erfahrung", weiß auch Arnim Butzen (51), TV-Chef der Telekom.
Durch ihre Präsenz und Persönlichkeit werde die Kölnerin das WM-Programm des Senders bereichern und zusammen mit Johannes B. Kerner an der Spitze des Moderations-Teams stehen.
"Ich freue mich sehr darauf, Laura in diesem Sommer wieder bei MagentaTV vor der Kamera zu sehen", erklärt der 51-Jährige zudem.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet erstmals mit 48 Mannschaften statt und wird somit die größte aller Zeiten sein.
Alles 104 ausgetragenen Partien werden bei MagentaTV zu sehen sein. 44 davon, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele, exklusiv.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa