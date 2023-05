TV-Koch Henssler verlangt in Restaurant Energie-Pauschale von seinen Gästen: "Wem das nicht passt ..."

Hamburg - Damit hat er sich nicht beliebt gemacht! TV-Koch Steffen Henssler (50) betreibt deutschlandweit mehrere Restaurants. Doch die Energiekrise ging auch an ihm nicht spurlos vorbei.

TV-Koch Steffen Henssler (50) verlangt eine Energiepauschale in Höhe von 1,50 Euro von seinen Gästen. © Henning Kaiser/dpa

Wie nun bekannt wurde, erhebt der 50-Jährige in seinem Sushi-Tempel am Hamburger Hafen, den er gemeinsam mit seinem Vater Werner (72) betreibt, eine Energiepauschale von 1,50 Euro. Zu finden ist dieser Betrag zumindest auf den Rechnungen der Gäste.

Auf der Homepage und der Eingangstür des Restaurants heißt es dazu: "Wir kochen mit Gas und Strom, wir heizen mit Gas und verbrauchen Wasser. Um die hohen und noch steigenden Energiekosten nicht auf unsere Preise umlegen zu müssen, berechnen wir ab 1. Oktober 2022 pro Gast einen Energiekostenzuschlag in Höhe von 1,50 Euro (inkl. 19 Prozent MwSt.). Wir bitten um Verständnis und freuen uns über Euren Besuch."

Auf der Facebook-Seite sammelt sich nun der Zorn der Gäste über diese Entscheidung.

"Wenn man höhere Ausgaben hat, kalkuliert man diese in seine Speisepreise mit ein und macht nicht extra noch einen Posten Energiepauschale von 1,50 € pro Person. Ist ja nicht so, dass Ihr dafür Eure Preise für Eure Speisen gleich gelassen habt, das Gegenteil ist der Fall, diese habt Ihr ebenfalls erhöht", ärgerte sich eine Userin (Rechtschreibung in allen Zitaten angepasst).