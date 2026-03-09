TV-Koch plötzlich Politiker: "The Taste"-Star Alexander Herrmann zieht in Kreistag ein
Von Kathrin Zeilmann
Kulmbach - TV-Koch Alexander Herrmann (54) ("The Taste") ist nun Mitglied des oberfränkischen Kulmbacher Kreisrats. Nach dem vorläufigen Ergebnis zog er auf der CSU-Liste in das Kommunalparlament ein.
Dabei hatte der prominente Gastronom aus Wirsberg auf dem 50. und letzten Listenplatz kandidiert.
Vor einigen Monaten hatte Herrmann erklärt, dass er vom oberfränkischen Bezirkstagspräsidenten Henry Schramm (65, CSU) gefragt worden sei, ob er antreten möchte.
"Wir kennen uns schon seit vielen Jahren und ich habe sofort Ja gesagt." Er wolle jedoch nicht "in die große Politik einsteigen", sondern "den regionalen Austausch noch mehr intensivieren". Dafür sei die "konservative Mitte" der richtige Ort, hatte der 54-Jährige betont.
Herrmann ist in Kulmbach geboren und wuchs im nahegelegenen Wirsberg auf, wo er ein Restaurant und ein Hotel betreibt, dazu kommen Locations in Nürnberg. Deutschlandweit bekannt ist Herrmann dank seiner TV-Präsenz in zahlreichen Kochshows.
Im Kulmbacher Kreistag gibt es 50 Sitze. Das Gremium entscheidet über den Haushalt des ländlich geprägten Landkreises, aber auch beispielsweise über Straßenbau, Schulen und Soziales.
Titelfoto: Matthias Balk/dpa