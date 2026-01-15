TV-Koch Tom Franz über sein Leben in Israel: Gutes Essen gibt in schweren Kriegszeiten Halt

Köln - Der israelische TV-Koch Tom Franz (52) hält die Beschäftigung mit gutem Essen auch in Kriegs- und Krisensituationen für legitim.

TV-Koch Tom Franz (52) ist gebürtiger Kölner, lebt und arbeitet aber bereits seit mehr als 20 Jahren in Israel. © Daniel Layla/Tom Franz/dpa

"Als ich mein letztes Kochbuch geschrieben und dafür neue Rezepte ausprobiert habe, war rings um uns herum Krieg", sagte der in der Nähe von Tel Aviv lebende Franz der Deutschen Presse-Agentur. "Da habe ich mich schon gefragt: Was mache ich hier eigentlich? Ist das jetzt wirklich wichtig?"

Er sei aber zu dem Schluss gekommen, dass gute Küche auch unter solchen Umständen ihre Berechtigung habe.

"Zum einen vermittelt Kochen ein Gefühl von Struktur, von Kontrolle, von Normalität. Und dann hat es - sobald man nicht nur für sich selbst kocht, sondern auch für andere, für Familie oder Freunde - etwas mit Fürsorge zu tun. Ein gutes Essen ist ja auch eine Art, Liebe mitzuteilen", so der 52-Jährige.

Im Krieg empfinde der oder die Einzelne ein Gefühl der Machtlosigkeit, weil es keine Möglichkeit gebe, das Geschehen zu beeinflussen und Leid zu verhindern. Dies sei eine sehr schmerzhafte und belastende Erfahrung. Dennoch gehe das Leben weiter.

