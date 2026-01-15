TV-Moderator auf Kur im Ausland: Plötzlich spricht er über seinen entleerten Darm
Hamburg/Sri Lanka - Alles für die Gesundheit: Seit wenigen Tagen weilt TV-Moderator Hinnerk Baumgarten (58, unter anderem "DAS! Rote Sofa") mit seiner Partnerin in Sri Lanka am Indischen Ozean.
Die beiden machen dort aber keinen Urlaub, sondern eine Ayurveda-Kur - dabei handelt es sich laut Deutschem Ärzteblatt um eine alte indische Heilkunst, bei der Körper, Geist und Seele als Einheit verstanden werden. Übersetzt bedeutet es "Wissen vom Leben".
Auf Instagram gab der gebürtige Hannoveraner am Mittwoch Einblicke in die Kur-Inhalte. So seien unter anderem verschiedene Massagen und Kräuterbäder Teil davon - und eine Behandlung, bei der es um die Entleerung seines Dünndarms gegangen sei.
Baumgarten erzählte, dass er zuvor nur eine Gemüsesuppe haben essen dürfen. Auf den Prozess der Entleerung ging er zwar nicht konkret ein, das Ergebnis sei aber zufriedenstellend, so der 58-Jährige.
"Ich fühle mich so fantastisch. Es ist wirklich großartig. Ich habe auch keinen Hunger. Das ist echt mega, muss ich ganz ehrlich sagen", verdeutlichte der Wahl-Hamburger oberkörperfrei in seiner Story.
Hinnerk Baumgarten spricht in der "NDR Talk Show" über Ayurveda-Kur
Barbara Schöneberger zieht Hinnerk Baumgarten wegen "Einläufen" auf
Baumgarten hatte bereits am vergangenen Freitag in der "NDR Talk Show" als Gast über die geplante Reise nach Sri Lanka gesprochen. Moderatorin Barbara Schöneberger (51) hatte in dem Gespräch verraten, dass sie auch schon mal eine Ayurveda-Kur gemacht habe.
"Das ist so fantastisch. Du kümmerst dich zehn Tage mal nur um dich", hatte die 51-Jährige geschwärmt, ehe sie witzelte, dass ihr NDR-Kollege nicht enttäuscht sein solle, dass "die Einläufe" [Darmspülungen, Anm. d. Red.] nur ein kleiner Teil der Behandlung seien.
Wie der 58-Jährige auf Instagram zu dem entsprechenden Ausschnitt des Gesprächs schrieb, wolle er "einen Reset machen", da er sich "zu pummelig" fühle und wieder mit dem Rauchen angefangen habe.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/hinnerk.baumgarten