TV-Moderator auf Kur im Ausland: Plötzlich spricht er über seinen entleerten Darm

Hamburg/Sri Lanka - Alles für die Gesundheit: Seit wenigen Tagen weilt TV-Moderator Hinnerk Baumgarten (58, unter anderem "DAS! Rote Sofa") mit seiner Partnerin in Sri Lanka am Indischen Ozean.

TV-Moderator Hinnerk Baumgarten (58) macht derzeit eine Ayurveda-Kur in Sri Lanka. Auf Instagram gab er Einblicke in die Inhalte. © Fotomontage: Instagram/hinnerk.baumgarten

Die beiden machen dort aber keinen Urlaub, sondern eine Ayurveda-Kur - dabei handelt es sich laut Deutschem Ärzteblatt um eine alte indische Heilkunst, bei der Körper, Geist und Seele als Einheit verstanden werden. Übersetzt bedeutet es "Wissen vom Leben".

Auf Instagram gab der gebürtige Hannoveraner am Mittwoch Einblicke in die Kur-Inhalte. So seien unter anderem verschiedene Massagen und Kräuterbäder Teil davon - und eine Behandlung, bei der es um die Entleerung seines Dünndarms gegangen sei.

Baumgarten erzählte, dass er zuvor nur eine Gemüsesuppe haben essen dürfen. Auf den Prozess der Entleerung ging er zwar nicht konkret ein, das Ergebnis sei aber zufriedenstellend, so der 58-Jährige.

"Ich fühle mich so fantastisch. Es ist wirklich großartig. Ich habe auch keinen Hunger. Das ist echt mega, muss ich ganz ehrlich sagen", verdeutlichte der Wahl-Hamburger oberkörperfrei in seiner Story.