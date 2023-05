TV-Moderatorin möchte viel Sex haben, doch ihre letzte Beziehung mit einem Toyboy ging schief

Auf Instagram zeigt sich Melanie Sykes gern sportlich. Auch die Themen Natur und Nachhaltigkeit liegen ihr am Herzen. © Screenshot Instagram/msmelaniesykes

Melanie blickt auf eine lange Liste an Affären und Beziehungen zurück. Auch mit dem 14 Jahre jüngeren deutschen Golfprofi Martin Kaymer (38) hatte sie sich früher getroffen.

Bekannt wurde die Engländerin vor allem durch die Chatshow "Today with Des and Mel" sowie durch ihre Teilnahme an der britischen Ausgabe von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ("I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!").

Zu ihren weiteren Auftritten gehören die Sendungen "The Big Breakfast" und "Loose Women", die das komplizierte Liebesleben der Moderatorin immer wieder ins Rampenlicht rücken.

Vor ein paar Jahren zog sich die prominente Engländerin ein Stück weit aus dem TV-Business zurück.

Heute konzentriert sich die 52-Jährige vor allem auf das von ihr gegründete Magazin "Frank", einer Plattform zum Thema Nachhaltigkeit.