TV-Star Daniel Aminati kracht mit Mercedes in FC-Bayern-Bus

München - Der ProSieben-Moderator Daniel Aminati (49) war am Donnerstag in einen Unfall mit einem Bus des FC Bayern verwickelt.

"Es ist schon interessant, dass es ausgerechnet ein FC-Bayern-Bus war. Vor 30 Jahren habe ich selbst dringesessen, als ich in der A-Jugend des FC Bayern München in der Bundesliga spielte", kann der Moderator dem Vorfall noch etwas Ironie abgewinnen.

Die Profi-Fußballer seien zwar nicht an Board des Busses gewesen, jedoch andere Fahrgäste. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten des Crashs unverletzt.

" Ich wollte nur an dem Bus vorbeifahren, der scherte aber nach links aus", schilderte Aminati das Geschehen.

Wie die " Bild " am Freitag berichtete, kracht der Moderator mit seinem Mercedes SUV vor dem Andaz Hotel am Schwabinger Tor mit dem Mannschaftsbus der Fußballer zusammen.

Aminati hatte sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um seine an Hautkrebs erkrankte Frau Patrice (29) zu unterstützen. So hatte er im April dieses Jahres eine Tournee mit seinem Buch "Am Abgrund wachsen dir Flügel" abgesagt.