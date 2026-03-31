TV-Star holt bei Einkauf die Brust raus und pöbelt: "Willst du einen Schluck Milch?"

Köln/Solingen - Panagiota Petridou (46) ist bekennende Langzeitstillerin: Ihr Sohn bekommt auch mit vier Jahren noch regelmäßig die Brust. Oft wird der TV-Star dafür angefeindet, jetzt schlägt sie zurück!

Für TV-Star Panagiota Petridou (46) ist Langzeitstillen etwas ganz Normales. © Henning Kaiser/dpa

Im Jahr 2022 brachte die 46-jährige Moderatorin mit griechischen Wurzeln ihr erstes Kind zur Welt. Dass sie ihren Sprössling auch im Kindergartenalter noch an ihrer Brust nährt, sei aber nie der Plan gewesen, wie sie jetzt in einem RTL-Interview klarstellte.

"Ich bin nicht da reingegangen und habe gedacht, ich werde jetzt eine langzeitstillende Mama", betonte sie im Gespräch mit Frauke Ludowig (62). Anschließend verteidigte sie ihre persönliche Entscheidung aber in aller Deutlichkeit.

Petridou erklärte, dass es eigentlich sogar "ganz normal" sei, sein Kind "bis es sieben Jahre ist" zu stillen. "Es ist halt in der westlichen Welt nicht so üblich, dass man das Kind so lange an der Brust hat." Für sie sei dieser Weg jedoch der richtige.

Wie die "Biete Rostlaube, suche Traumauto"-Gastgeberin weiter ausführte, sei es zudem der ausdrückliche Wunsch ihres Sohnes, neben normaler Nahrung und Süßigkeiten auch noch regelmäßig an die Brust zu dürfen.