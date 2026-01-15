 1.756

Sie ist schon im neunten Monat! TV-Stars lassen Baby-Bombe platzen

Baby-News in der deutschen TV-Szene: "Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini (44) und "Sturm der Liebe"-Darstellerin Laura Rauch (38) erwarten ein Kind.

Von Tobias Kremer

Köln - Überraschende Baby-News in der deutschen TV-Szene: "Alles was zählt"-Star Riccardo Angelini (44) und "Sturm der Liebe"-Darstellerin Laura Rauch (38) erwarten ein Kind.

Laura Rauch (38) und Riccardo Angelini (44) haben sich im vergangenen September im Rahmen einer Traumhochzeit in Südtirol das Ja-Wort gegeben.
Laura Rauch (38) und Riccardo Angelini (44) haben sich im vergangenen September im Rahmen einer Traumhochzeit in Südtirol das Ja-Wort gegeben.  © Bildmontage: Instagram/riccardo_angelini_actor (Screenshots, 2)

Das haben die beiden Schauspieler mit einem süßen Foto auf Instagram verraten. Zu dem Bild, auf dem Angelini seine Hand zärtlich auf Rauchs Babykugel abgelegt hat, schreiben sie: "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg - und wir freuen uns sehr, das endlich mit euch zu teilen."

Der Hammer: Bis zuletzt wusste die Öffentlichkeit nichts von dem Baby-Glück - und das, obwohl die 38-Jährige bereits im neunten Monat ist!

"Wir sind sehr glücklich, auch schon sehr aufgeregt und immens dankbar, dass wir diese Erfahrung machen dürfen und bald eine Familie sind. Aktuell befinden wir uns in der 37. Woche - also Showdown", verrät Angelini gegenüber der BILD.

Kleiner Buchstabe, große Bedeutung: Verrät Gisele Bündchens Kette neue Babydetails?
Promis & Stars Kleiner Buchstabe, große Bedeutung: Verrät Gisele Bündchens Kette neue Babydetails?

Dass es so schnell mit dem Nachwuchs geklappt hat, hat dabei auch den 44-Jährigen überrascht. "Wir haben im Mai Urlaub auf Malta gemacht und beschlossen, es zu versuchen. Es hat glücklicherweise sofort geklappt", plaudert er aus dem Nähkästchen und vermutet, dass das Paar eventuell auch himmlische Hilfe bekommen hat: "Vielleicht hat es auch an der Fruchtbarkeitsgöttin 'Venus von Malta' gelegen, die wir dort besucht haben."

Für eine leichtere Geburt: Auf diese Lebensmittel verzichtet Laura Rauch in der Schwangerschaft

Seit Juli 2024 verkörpert Angelini die Rolle des Matteo Borazio bei der RTL-Soap "Alles was zählt".
Seit Juli 2024 verkörpert Angelini die Rolle des Matteo Borazio bei der RTL-Soap "Alles was zählt".  © Henning Kaiser/dpa

Die Geburt soll dann in Rauchs Heimatstadt Wien stattfinden. Geplant sei eine natürliche Entbindung, verrät Angelini außerdem, der sich auf ein "unbeschreiblich einmaliges Erlebnis" freut.

Bis es so weit ist, dürften aber noch ein paar Tage vergehen. Gut für Rauch: Sie hat trotz der Umstände keine Beschwerden - auch, weil sie einige Tipps und Tricks von Schwangerschafts-Experten umsetzt.

"Sie ist sehr fleißig mit Schwangerschaftsyoga und achtet auf ihre Ernährung. In den letzten Monaten ernährt sich Laura nach der Louwen-Diät, sprich: kein Zucker und Weißmehl mehr", so Angelini.

US-Sänger nach "sehr hässlicher Scheidung" in Beziehung mit drei Frauen
Promis & Stars US-Sänger nach "sehr hässlicher Scheidung" in Beziehung mit drei Frauen

Auf diese Weise soll die Produktion von geburtsfördernden Hormonen - sogenannten Prostaglandien - gefördert und unterstützt und die Entbindung somit leichter sowie weniger schmerzhaft gemacht werden.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/riccardo_angelini_actor (Screenshots, 2)

Mehr zum Thema Promis & Stars: