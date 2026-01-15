Sie ist schon im neunten Monat! TV-Stars lassen Baby-Bombe platzen

Köln - Überraschende Baby-News in der deutschen TV-Szene: " Alles was zählt "-Star Riccardo Angelini (44) und " Sturm der Liebe "-Darstellerin Laura Rauch (38) erwarten ein Kind.

Laura Rauch (38) und Riccardo Angelini (44) haben sich im vergangenen September im Rahmen einer Traumhochzeit in Südtirol das Ja-Wort gegeben. © Bildmontage: Instagram/riccardo_angelini_actor (Screenshots, 2)

Das haben die beiden Schauspieler mit einem süßen Foto auf Instagram verraten. Zu dem Bild, auf dem Angelini seine Hand zärtlich auf Rauchs Babykugel abgelegt hat, schreiben sie: "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg - und wir freuen uns sehr, das endlich mit euch zu teilen."

Der Hammer: Bis zuletzt wusste die Öffentlichkeit nichts von dem Baby-Glück - und das, obwohl die 38-Jährige bereits im neunten Monat ist!

"Wir sind sehr glücklich, auch schon sehr aufgeregt und immens dankbar, dass wir diese Erfahrung machen dürfen und bald eine Familie sind. Aktuell befinden wir uns in der 37. Woche - also Showdown", verrät Angelini gegenüber der BILD.

Dass es so schnell mit dem Nachwuchs geklappt hat, hat dabei auch den 44-Jährigen überrascht. "Wir haben im Mai Urlaub auf Malta gemacht und beschlossen, es zu versuchen. Es hat glücklicherweise sofort geklappt", plaudert er aus dem Nähkästchen und vermutet, dass das Paar eventuell auch himmlische Hilfe bekommen hat: "Vielleicht hat es auch an der Fruchtbarkeitsgöttin 'Venus von Malta' gelegen, die wir dort besucht haben."