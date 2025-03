TV-Sternchen Sandra Sicora rechnet mit Kollegen ab: "Reality-Bubble ist Fake"

Sandra Sicora (32) eckt immer wieder mit ihren berühmten TV-Kolleginnen und -Kollegen an. © Instagram/sandra.sicora (Screenshot)

Anlass für Sandras verbalen Rundumschlag war die große Kino-Premiere der ersten Folge der RTLZWEI-Show "Couple Challenge" am Donnerstag in ihrer Heimatstadt.

Eigentlich ein willkommener Anlass für ein Klassentreffen der Branche - doch die 32-Jährige hatte offenbar keinen schönen Abend, wie sie am Samstag in ihrer Instagram-Story offenbart hat. Insbesondere ein Erlebnis ist ihr dabei negativ in Erinnerung geblieben.

"Bei einem Einspieler hat mein Ex-Freund [Anm. d. Red.: Tommy Pedroni, 29] gesagt, dass er damals mit der falschen Person zusammen war - und alle haben angefangen zu klatschen", berichtet Sandra von der gemeinen Aktion und moniert: "Es ist wirklich traurig, dass sich eine große Gruppe immer so stark fühlt, wenn es gegen eine einzige Person geht. Ich habe denen gar nichts getan!"

Gleichzeitig betont Sandra aber auch, dass sie nicht von "Mobbing" reden und kein Mitleid haben wolle. Stattdessen wolle sie lediglich klarstellen, "dass diese Reality-Bubble zu 50 Prozent nur Fake ist" und sie froh sei, "dass ich einfach mein eigenes Ding machen kann".