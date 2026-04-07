 559

Liebes-News bei Twenty4Tim: Influencer macht Beziehung zu Datingshow-Kandidat offiziell

Twenty4Tim hat am Montag seine Beziehung zu Edin Volarov offiziell bekannt gegeben. Beide hatten sich in der Datingshow "Twenty4Tim: Love Hunter" kennengelernt.

Von Tobias Kremer

Köln - Um endlich seine große Liebe zu finden, hat Internet-Superstar Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) zuletzt eine eigene Dating-Show ins Leben gerufen. Und tatsächlich: Unter der Sonne Thailands hat es beim ehemaligen Dschungelcamper und einem Kandidaten wirklich gefunkt.

Seit einem halben Jahr sind Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) und Edin Volarov nun schon ein Paar.
Seit einem halben Jahr sind Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) und Edin Volarov nun schon ein Paar.  © Bildmontage: Instagram/twenty4tim (Screenshots, 3)

Das hat der Influencer an Ostermontag auf seinem Instagram-Kanal verraten.

Zu mehreren Schnappschüssen, die Twenty4Tim und seinen Auserwählten Edin Volarov vor der Kölner Skyline zeigen, schreibt der 25-Jährige: "Ich liebe dich!"

Knapp sechs Monate hätten die beiden Turteltauben ihre Beziehung demnach geheim halten müssen, ehe ihre Liebe nun auch offiziell verkündet werden konnte.

Twenty4tim: Auch Vergebene sind dabei: So hart ist die eigene Dating-Show für Twenty4Tim
Twenty4Tim Auch Vergebene sind dabei: So hart ist die eigene Dating-Show für Twenty4Tim

Dementsprechend frohlockt Twenty4Tim: "Jetzt freue ich mich einfach nur auf unsere gemeinsame Zukunft."

Bereits kurz zuvor hatte sich das Reality-Sternchen bei seinen rund 3,5 Millionen Instagram-Fans gemeldet und in seiner Story verraten, dass er "in zehn Minuten endlich sprechen" dürfe, da dann "alle Verträge aufgelöst" seien.

Für sein Datingformat "Twenty4Tim: Love Hunter" lud der Influencer insgesamt zwölf Männer und Frauen ein, die um sein Herz kämpften. Während einige Kandidaten dabei allerdings nur auf das Preisgeld aus gewesen zu sein schienen, gestand Edin dem 25-Jährigen schon im großen Finale seine Liebe.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/twenty4tim (Screenshots, 3)

Mehr zum Thema Twenty4Tim: