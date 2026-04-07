Liebes-News bei Twenty4Tim: Influencer macht Beziehung zu Datingshow-Kandidat offiziell

Köln - Um endlich seine große Liebe zu finden, hat Internet-Superstar Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) zuletzt eine eigene Dating-Show ins Leben gerufen. Und tatsächlich: Unter der Sonne Thailands hat es beim ehemaligen Dschungelcamper und einem Kandidaten wirklich gefunkt.

Seit einem halben Jahr sind Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) und Edin Volarov nun schon ein Paar. © Bildmontage: Instagram/twenty4tim (Screenshots, 3)

Das hat der Influencer an Ostermontag auf seinem Instagram-Kanal verraten.

Zu mehreren Schnappschüssen, die Twenty4Tim und seinen Auserwählten Edin Volarov vor der Kölner Skyline zeigen, schreibt der 25-Jährige: "Ich liebe dich!"

Knapp sechs Monate hätten die beiden Turteltauben ihre Beziehung demnach geheim halten müssen, ehe ihre Liebe nun auch offiziell verkündet werden konnte.

Dementsprechend frohlockt Twenty4Tim: "Jetzt freue ich mich einfach nur auf unsere gemeinsame Zukunft."

Bereits kurz zuvor hatte sich das Reality-Sternchen bei seinen rund 3,5 Millionen Instagram-Fans gemeldet und in seiner Story verraten, dass er "in zehn Minuten endlich sprechen" dürfe, da dann "alle Verträge aufgelöst" seien.