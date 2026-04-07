Liebes-News bei Twenty4Tim: Influencer macht Beziehung zu Datingshow-Kandidat offiziell
Köln - Um endlich seine große Liebe zu finden, hat Internet-Superstar Twenty4Tim (bürgerlich: Tim Kampmann, 25) zuletzt eine eigene Dating-Show ins Leben gerufen. Und tatsächlich: Unter der Sonne Thailands hat es beim ehemaligen Dschungelcamper und einem Kandidaten wirklich gefunkt.
Das hat der Influencer an Ostermontag auf seinem Instagram-Kanal verraten.
Zu mehreren Schnappschüssen, die Twenty4Tim und seinen Auserwählten Edin Volarov vor der Kölner Skyline zeigen, schreibt der 25-Jährige: "Ich liebe dich!"
Knapp sechs Monate hätten die beiden Turteltauben ihre Beziehung demnach geheim halten müssen, ehe ihre Liebe nun auch offiziell verkündet werden konnte.
Dementsprechend frohlockt Twenty4Tim: "Jetzt freue ich mich einfach nur auf unsere gemeinsame Zukunft."
Bereits kurz zuvor hatte sich das Reality-Sternchen bei seinen rund 3,5 Millionen Instagram-Fans gemeldet und in seiner Story verraten, dass er "in zehn Minuten endlich sprechen" dürfe, da dann "alle Verträge aufgelöst" seien.
Für sein Datingformat "Twenty4Tim: Love Hunter" lud der Influencer insgesamt zwölf Männer und Frauen ein, die um sein Herz kämpften. Während einige Kandidaten dabei allerdings nur auf das Preisgeld aus gewesen zu sein schienen, gestand Edin dem 25-Jährigen schon im großen Finale seine Liebe.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/twenty4tim (Screenshots, 3)