Nach Knutsch-Foto mit Kim Virginia: Twenty4Tim klärt Fake-Vorwürfe auf

Gemeinsam wagten sich Tim und Kim Virginia in kulinarische Dschungelprüfungen. © Stefan Thoyah/RTL/dpa

Trotz des Wirbels rund um den witzig gemeinten Kuss-Schnappschuss sei der 23-Jährige seiner ehemaligen Busch-Kontrahentin allerdings derart zugetan, dass er sie künftig mit ernsten Absichten kennenlernen wolle.

"Ich möchte Kim einfach entspannt kennenlernen ohne großen Druck von außen." Bahnt sich da etwa nach unzähligen Camp-Romanzen die erste große Liebe an?

Und wenn nicht? Dann ginge für das Dschungel-Küken die Welt auch nicht unter. "Wenn sich was ergibt, dann ist das so. Wenn nicht, dann ist das auch okay und wir bleiben bestimmt weiterhin in Kontakt."

Aber auch die Ex von Mike Heiter (31) scheint von einer Anbandelung mit dem 23-Jährigen nicht ganz abgeneigt. Anders sei es wohl kaum zu erklären, dass die beiden Turteltauben vor Kurzem in die Kiste hüpften.

Was zwischen ihnen läuft wissen wohl nur die beiden Ex-Mitbewohner selbst.